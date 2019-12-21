Переговоры по газу: Кабинет министров опубликовал подписанный в Минске протокол

Кабинет министров опубликовал протокол встречи по газу представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран ("Оператор газотранспортной системы Украины", "Нафтогаз Украины", "Газпром").
Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил детали договоренностей с Россией по транзиту газа.
Фактически министр подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что стороны могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на 5 лет с возможной пролонгацией, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021–2024 годах – по 40 млрд кубометров.
"Договор будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет на тех же условиях", - сказал он.
Оржель отметил, что тариф на транспортировку газа будет повышен. "Будет определенное повышение тарифа на транспортировку", - сказал Оржель.
Также он сообщил, что "Газпром" выплатит Украине порядка 3 млрд долл согласно решению Стокгольмского арбитража.
По его словам, контракт предусматривает отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома".
Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.
Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.
Как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста. В ответ на это украинская сторона готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на 12 млрд долларов.
Вопрос присужденных выплат был главным камнем преткновения в переговорном процессе о новом газовом контракте. В числе прочего российская сторона настаивала, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. А Украина аргументировала свою позицию тем, что отказ от исков нецелесообразен.
Как известно, срок действия предыдущего контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года.
Все подробности в спецтеме Газовые переговоры
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