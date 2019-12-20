Переговоры по газу: появились важные детали готовящегося соглашения

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Достигнутая 19 декабря в Берлине предварительная договоренность относительно нового контракта на транзит российского газасодержит вопросы урегулирования всех арбитражных исков между Украиной и РФ. Об этом на брифинге в Брюсселе сказал представитель Европейской комиссии по вопросам деятельности по защите климата и энергетики Тим Макфи.

"Я не могу рассказать о деталях соглашения на данный момент. Но могу сказать, что вчерашняя договоренность включает в себя объемы поставок, длительность газового транзита, тарифы и вопросы, связанные со всеми арбитражными исками между Украиной и Россией", - сказал он.

Макфи напомнил, что 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров в Берлине заявил о принципиальных договоренностях по транзиту газа.

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Он также отметил, что Европейская комиссия одобрила подписание соглашения как можно скорее.

"Я не могу сказать, почему переговоры переместились из Берлина в Минск. Но я могу сказать, что вице-президент Шефчович продолжает контактировать с обеими сторонами на финальных стадиях процесса", - отметил представитель ЕК.

Напомним, сегодня, 20 декабря, переговоры по транзиту газа между РФ и Украиной продолжаются в Минске в трехстороннем формате. Еврокомиссия принимает участие в онлайн-режиме. 19 декабря вечером представители Украины, Евросоюза и России в Берлине подготовили проект соглашения, который в ближайшее время будет доработан.

При этом, как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста.

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено.

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