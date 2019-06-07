Переговоры по газу с Россией: "Нафтогаз" выдвинул требование

Коболев подозревает, что в "щедром" предложении "Газпрома" кроется ловушка

Фото: AFP

"Нафтогаз Украины", который заявил об угрозе новой "газовой войны", настаивает на проведении трехсторонних газовых переговоров с "Газпромом" и представителями Евросоюза. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Он подозревает в предложениях "Газпрома" о якобы готовности снизить цену на газ для Украины наличие неприемлемых условий.

"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", – написал Коболев на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что Украина сейчас покупает газ в Европе, где его рыночная стоимость падает. В первом квартале 2019 года средняя цена импортного голубого топлива составляла 259 долларов, во втором квартале – 212 долларов. При этом Коболев напомнил, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт "Газпрома" и "Нафтгаза" на поставку газа, признав ряд его условий дискриминационными и обязав россиян продавать Украине газ в первом квартале 2019 года по 300 долларов, а во втором – за 221 доллар, но делать это "Газпром" отказывается.

Теперь же глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности начать прямые переговоры с Украиной о поставках, которые якобы позволят "снизить цену на газ для потребителей на 25% от существующей". Миллер увязал это с переговорами о продлении транзита на период после 2019 года.

"При каких условиях "Газпром", который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга "Газпрома" "Нафтогазу", отказаться от любых арбитражей, неприменение европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины – потери и возвращения в полную зависимость от Кремля", – считает Коболев.

Напомним, украинско-российский контракт о транзите газа в Европу истекает в конце 2019 года. Очередные трехсторонние переговоры по это теме планировались на май. Однаковстреча не состоялась. В "Нафтогазе" заявлялия, то российская сторона отказалась от переговоров в мае, а июнь остается под вопросом. В Кремле при этом уверяли, что к встрече готовы, а ее дата "зависит от решения украинской стороны".

Еврокомиссия тем временем поторапливает обе стороны и уже ищет место для проведения переговоров.

При этом в "Нафтогазе" регулярно предупреждают, что Москва может начать новую газовую войну:

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