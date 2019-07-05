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"Переговоры с чистого листа": у Зеленского сообщили, когда миссия МВФ приедет в Украину

5 июля, 15:26

Фонд ждет результатов выборов в Верховную Раду

Фото: president.gov.ua

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может прибыть в Украину в августе для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус.

"МВФ обещал приехать в Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе", – сказал Герус после заседания правительства.

Он отметил, что предварительных договоренностей об условиях предоставления Украине очередного транша пока что нет.

"Переговоры будем начинать с чистого листа", – сказал он.

Напомним, ранее глава Минфина Оксана Маркарова отмечала, что Украина и МВФ ведут активные переговоры о новой программе. По словам чиновницы, программа stand-by выполнила свои функции. Новый пакет финансовой поддержки будет рассчитан сроком на три года, прогнозирует Маркарова. 

В то же время, в Национальном банке Украины (НБУ) не сообщали о текущих переговорах с МВФ. Председатель НБУ Яков Смолий подчеркивал, что работа с Фондом начнется уже после парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.

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В конце 2018 года МВФ утвердил для Украины 14-месячную программу stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Первый транш по этой программе – 1,4 млрд долларов - Киев получил тогда же, в декабре-2018. Сейчас действие программы приостановлено до тех пор, пока не сформируется новое правительство. Последняя на данный момент миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая.


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Тег программа, транш, stand-by, миссия, МВФ, миссия МВФ, Герус

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Источник:

Интерфакс-Украина

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