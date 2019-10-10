Переговоры с МВФ о новой программе: украинские министры поедут в США

Алексей Гончарук на встрече с банкирами / Фото: Кабинет министров Украины

Украинская делегация на следующей неделе (14-20 октября) отправится в США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ), где продолжит переговоры о новой программе фонда для Украины.

Об этом заявил 10 октября премьер-министр Александр Гончарук во время бизнес-завтрака с руководителями ведущих банковских учреждений Украины, сообщает пресс-служба правительства.

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"Уже на следующей неделе группа министров отправляется в США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка и МВФ и в переговорах с фондом", – сказал он.

По словам премьера, сотрудничество с международными партнерами и донорами важно для Киева.

"За нашими отношениями с крупными международными партнерами внимательно следят системные крупные инвесторы по миру. Сейчас мы в активной стадии переговоров с МВФ о новой программе поддержки", – заключил Гончарук.

Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации.

В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. При этом в фонде отметили, что валовой внутренний продукт на душу населения в Украине составляет всего 20% от среднего по Евросоюзу, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

Как прогнозируют в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу МВФ в 2019 году, "очень высокая".

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