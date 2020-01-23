Кто станет конкурентом ЕС и кто подумает о бедных: о чем говорят в Давосе

/ Фото: AFP

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Основной темой юбилейного, 50-го всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском курортном городе Давос с 22 по 24 января, стала тема экологии. Казалось бы, эта тема имеет весьма опосредованное отношение к экономике. Однако в опросе о глобальных и долгосрочных рисках, который проводился накануне Форума, именно проблемы экологии – впервые за всю историю форума! – вытеснили сугубо экономические проблемы из первой пятерки.

Что же касается ближайшей перспективы, то в ТОП-5 проблем, которые будут наиболее острыми в 2020 году, наряду с проблемами окружающей среды вошли и экономические. Так, больше всего респондентов волнуют экономические конфронтации (78,5%) и внутриполитическая поляризация общества (78,4%). Соответственно, главные темы Форума были связаны с решением этих проблем. А выступлениях многих спикеров звучали фразы о необходимости поиска компромиссов и точек соприкосновения.

Социальное неравенство как предвестник глобального кризиса

Конечно, одной из центральных тем Форума стала тема грядущего кризиса. О том, что его вероятность нарастает, говорила в своих выступлениях накануне Всемирного экономического форума глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, о чем сообщал сайт "Сегодня".

Одним из предвестников серьезного ухудшения мировой экономики глава МВФ назвала растущее расслоение общества во многих государствах по уровню доходов.

"Неравенство доходов между странами резко снизилось за последние два десятилетия — в первую очередь благодаря экономическому развитию ведущих стран Азии с формирующимся рынком. Конечно, в некоторых регионах ситуация все еще вызывает беспокойство, но здесь важно отметить, что это первый случай снижения мирового неравенства со времен Промышленной революции. Вместе с тем надо признать, что в этот же период отмечается рост неравенства внутри многих стран. Например, в Соединенном Королевстве наиболее состоятельные 10% населения теперь контролируют почти столько же активов, сколько беднейшие 50%. Такая же ситуация наблюдается во многих других странах Организации экономического сотрудничества и развития, где неравенство дохода и благосостояния уже достигло рекордных или близких к ним уровней. В чем-то эта тревожная тенденция напоминает первые годы XX века — когда две взаимосвязанные силы, технологии и интеграция, сначала породили "позолоченный век", затем "бурные двадцатые", а в итоге привели к финансовой катастрофе", – заявила Георгиева в своем выступлении 17 января, имея в виду "Великую депрессию".

Вторым предвестником будущего кризиса считают ситуацию на финансовых рынках.

"Кристалина Георгиева говорила о нестабильности финансовой системы. Но это она дипломатично выразилась. На самом деле это фактор финансовых спекуляций, финансового пузыря, который надувается сейчас во всем мире. И который Украина пытается раздувать и у себя – в виде пирамиды из ОВГЗ, – говорит экономический эксперт Алексей Кущ. – И Георгиева, в частности, говорила о том, что банки для сокращения финансовых рисков должны развернуться в сторону людей, в сторону малого и среднего бизнеса, микробизнеса. Начать кредитовать домохозяйства, микропредприятия, и за счет этого снижать системные риски. Если это будет сделано, произойдет двойной эффект. Во-первых, будет сдуваться этот пузырь, а во-вторых, это будет содействовать минимизации неравенства".

По мнению эксперта, Украине тоже стоило бы поискать рецепты превентивных мер по недопущению кризиса или по его минимизации внутри страны.

"Социалистический" капитализм

Еще одной темой, которая поднимается в выступлениях многих спикеров на Форуме, стала тема переформатирования идеологии капитализма. Об этом говорилось, в частности, в контексте мер по преодолению растущего социального неравенства. Новая, будущая модель капитализма на Форуме получила название "заинтересованный капитализм". В том смысле, что при таком капитализме заинтересованными в конечном результате своей работы должны быть не только "капиталисты", но и сами работники, то есть широкие слои населения. Иными словами, крупный бизнес на Форуме призывали стать социально ответственным и думать не только о собственных прибылях, но и о повышении благосостояния самых бедных слоев населения.

"Чтобы капитализм заинтересованных сторон стал реальностью, мы должны иметь возможность измерять эффективность компаний по показателям охраны окружающей среды, социальной сферы и управления", – сказал, в частности, Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума.

Крупнейшие международные компании заявили о поддержке этой идеи. И уже ведется работа по разработке набора нефинансовых показателей, которые бизнес-компании в будущем должны будут раскрывать в своих годовых отчетах наряду с финансовыми: деятельность по охране окружающей среды, по повышению социального благополучия работников и т.д..

"Речь идет о построении так называемой социальной экономики, или социально-рыночной экономики, или "рейнского капитализма". Одной из ключевых особенностей "рейнского капитализма" является выравнивание доходов населения по медианному принципу. Новый капитализм – человекоцентричный (чтобы не говорить "социалистический"). То есть на вершине пирамиды всех государственных приоритетов должен стоять человек. Но понятия стоимости, капитала, наемного труда, добавочной стоимости и так далее формировались еще на принципах старого капитализма. Поэтому сейчас их придется пересматривать. С учетом того, что современная экономика развивается на инновационных принципах, где интеллект, знания и идея играют иногда большую роль, чем материальный труд", – объясняет Алексей Кущ.

При этом эксперт считает, что "заинтересованный капитализм" будет развиваться не во всех странах, и далеко не всем он подойдет.

"Этот новый капитализм будет очень сильно размывать национальные границы и создавать экономические конгломераты стран. Поэтому мы сейчас стоим перед выбором: или попытаться все-таки построить национальный капитализм (но для этого нужно проводить суверенную политику, что позволит построить качественные стандарты жизни именно в Украине), или стать элементом какого-то глобального сегмента, какого-т о экономического конгломерата (например, ЕС)", – акцентирует эксперт.

"Перестройка шахматной доски мира", или "Новая Британская империя"

Выход Великобритании из Евросоюза неизменно приведет к разрушению старых, привычных экономических связей и созднию новых. Алексей Кущ считает, что с высокой долей вероятности после Брекзита возникнет новый, экономически очень мощный конгломерат стран, который условно можно будет назвать "Новая Британская империя". И Украине уже сейчас пору подумать о том, как "встроиться" в эту структуру.

"Об этой теме громко пока не заявляют, но она тоже будет обсуждаться на Форуме. Это перестройка этой глобальной шахматной доски. Потому что после отделения Великобритании, скорее всего, возникнет новый конгломерат стран, который можно назвать "Новая Британская империя". Только с центром в Вашингтоне. В нее будут входить Великобритания, США, Канада, может быть, другие страны британского содружества. И этот новый экономический и политический конгломерат будет не только сопоставим, но даже будет значительно превышать потенциал Евросоюза. Фактически он станет одной из экономических и политических доминант мира. Отношения с этим новым конгломератом все страны начнут строить с чистого листа. Соответственно, и у Украины возникнет окно возможностей, можно будет попытаться получить и для себя какие-то преференции", – говорит Алексей Кущ.

Переход к шестому технологическому укладу

Многие выступления на Форуме посвящены технологиям будущего, или переходу к шестому технологическому укладу. Считается, что на сегодняшний день человечество прошло в своем развитии шесть технологических укладов: сначала это было производство, основанное на энергии пара, затем – на механике, на основе электроэнергии, на нефтепродуктах и газе. Сейчас миром правят компьютерные и биотехнологии. Но мир уже стоит на пороге шестого технологического уклада, когда главными движущими силами прогресса станут новые источники энергии и искусственный интеллект.

"Тема нового, 6-го технологического уклада, который запустится в ближайшее время, для нас тоже очень важна. Потому что этот переход тоже будет сопровождаться ломкой мировой экономики, ломкой системы предложения в мировой экономике и выстраиванием новых глобальных технологических цепочек, по которым движется добавочная стоимость. Для Украины это также окно возможностей. Потому что намного проще встраиваться в те технологические цепочки, которые создаются с нуля", – говорит Алексей Кущ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 января выступил на форуме в Давосе. Подробности – в сюжете:

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