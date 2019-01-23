Переход на новые номера банковских счетов: Смолий раскрыл детали

Сейчас идет доработка необходимого программного обеспечения

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Переход на новые номера банковских счетов: Смолий раскрыл детали //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/891/b77/5c4891b77e819.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/891/b77/5c4891b77e819.jpg 2019-01-23T20:33:00+02:00 Экономика Сейчас идет доработка необходимого программного обеспечения

Национальный банк Украины ожидает, что во втором квартале 2019 года банки страны начнут открывать для клиентов счета в другом формате.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в интервью сайту "Сегодня".

"Мы планируем в этом году ввести международный код идентификации клиента IBAN. Сейчас идет доработка необходимого программного обеспечения", – отметил он.

По его словам, переход на новые номера банковских счетов сократит время прохождения платежа, поднимет качество идентификации клиента и позволит избегать ошибок в реквизитах счетов.

Смолий уточнил, что действующие счета будут расширены дополнительной информацией.

"Тот счет, который сегодня есть, станет составляющей частью IBAN. Сегодня для совершения различных межбанковских трансакций человеку нужно знать номер банковского счета, МФО банка, другую информацию. А новый, международный код идентификации будет включать в себя все эти данные: и номер счета, и МФО, и код страны", – пояснил он.

Глава НБУ добавил, что клиентам, уже имеющим счет, новый номер сообщат работники банка.

"В банк не нужно будет идти. Банк может использовать любой доступный канал для общения с клиентом, чтобы передать эту информацию. То есть человеку может прийти СМС, может сообщение по электронной почте, может быть использовано мобильное приложение и т.д", – заключил он.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня": Почему глава НБУ не носит банковские карточки и как узнать свой новый номер счета: интервью с Яковом Смолием.

IBAN (International Bank Account Number) – международный номер банковского счета. Изначально его введение предназначалось для стандартизации межбанковских расчетов на территории Евросоюза. Сейчас он применяется и в других государствах мира.

В июле 2018 года в НБУ анонсировали, что переход на IBAN начнется с 2019 года. Планируется, что к 2020 году применение этого стандарта станет обязательным для всех клиентов банков Украины при осуществлении перевода средств как в национальной, так и в иностранной валютах. Для Украины IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов, в которых будет указан: код страны, контрольный разряд, код банка, номер счета.

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