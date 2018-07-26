Переход Украины на цифровое ТВ снова "притормозил"

Сегодня, 16:37

Даты могут перенести еще раз, предупредили в профильном Нацсовете

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может отсрочить отключение аналогового сигнала по всей Украине еще на месяц-два, если после отключения аналогового сигнала с 1 августа в Киеве и Кировоградской области будут выявлены проблемы с запуском цифрового вещания. Об этом сообщил ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко.

"Наше видение – необходимо начинать этот процесс. Киев и Кировоградская область четко покажут с 1 августа какие есть проблемы с запуском. Возможен даже небольшой перенос даты отключения с 1 сентября, но это уже не может быть на год. Не более, чем на месяц", – сказал он.

По словам Ильяшенко, самая большая проблема существует с обеспечением тюнерами жителей сельской местности.

Напомним, ранее переход Украины на цифровое телевидение оказался под угрозой срыва, так как Нацсовет по вопросам телерадиовещания не смог собраться, чтобы утвердить необходимые документы.

Перед этим Кабмин перенес сроки отключения аналогового телевещания на 31 августа 2018 года.

Сайт "Сегодня" писал о том, как украинцы выиграют от перехода на цифровое телевещание. Специалисты отмечают, что технически аналоговое телевидение устарело – если его отключить, то можно будет развивать скоростной интернет в Украине.
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Источник:

УНИАН

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