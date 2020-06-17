На сколько хотят увеличить пенсии и зарплаты украинцев: разбор программы Кабмина

Малообеспеченных будут стимулировать зарабатывать, а не сидеть на пособии, а пенсии "привяжут" к медианной зарплате

Отпраздновав первые сто дней своей работы, Кабинет министров под руководством Дениса Шмыгаля 12 мая на внеочередном заседании рассмотрел и утвердил доработанную программу деятельности правительства. В понедельник, 15 июня, документ подали в Верховную Раду. В этот же день состоялось обсуждение программы правительства на фракции "Слуга народа". В четверг,18 июня, ее планирует рассматривать парламент.

Напомним, что первый вариант программы деятельности Кабинета министров Украины был зарегистрирован в парламенте через 40 дней после назначения Кабмина – 13 апреля. Однако депутатов не устроила чрезмерная лаконичность документа – программа уместилась всего на 9 печатных страницах.

После доработки программа увеличилась в размерах почти в десять раз (до 85 страниц). Как говорили парламентарии, в ней были подробнее отображены положения программ президента и партии "Слуга народа", с которыми они шли на выборы, а также были учтены предложения профильных парламентских комитетов. Также обновленная программа была дополнена разделами "Количественные показатели" по каждому направлению, которые позволят впоследствии оценить эффективность работы правительства.

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Правда, депутатам и этого показалось мало. Они отметили, что программе не хватает точных сроков реализации по каждому из пунктов. На что премьер заявил, что дополнением к программе станет еще и план действий, где все программные пункты будут расписаны с точными датами их выполнения.

Говоря о программе в целом, можно отметить, что основные направления развития страны и деятельности Кабмина остались прежними, что вполне логично, учитывая, что состав этого правительства формировался при том же президенте и тем же составом парламента. Разве что COVID-19 заставил правительство несколько сместить акценты. Однако инструменты достижения целей у каждого Кабмина свои. Сегодня мы остановимся только на тех пунктах программы, которые касаются возможного изменения благосостояния украинцев.

На сколько хотят увеличить прожиточный минимум и пенсии

Еще предыдущий Кабмин заявил о намерении изменить подход к определению и применению прожиточного минимума. Нынешнее правительство в программе анонсировало повышение размера прожиточного минимума до реальной величины. С 1 января 2021 года прожиточный минимум должен составлять не менее 40% медианной зарплаты в Украине за предыдущий год, говорится в программе.

Медианная зарплата – это середина шкалы зарплат всех работников. То есть, если средняя зарплата рассчитывается путем нахождения среднего арифметического между минимальными и максимальными зарплатами, с учетом огромных зарплат топ-менеджеров, то медианная учитывает еще и то, сколько человек получают ту или иную зарплату. Поэтому, как правило, медианная зарплата оказывается ближе к "среднестатистической", чем средняя. И значительно ниже средней. В отличие от западных стран, в Украине медианную зарплату если и считают, то публикуют эти данные далеко не регулярно. Так, сообщалось, что по состоянию на октябрь 2019 года медианная зарплата у нас составляла 7661 грн, тогда как средняя – 10 727 грн. Это значит, что половина украинских работников получали зарплату 7661 грн и ниже.

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Если учесть, что рост зарплат за 2020 год ожидается совсем небольшой, менее 5%, можно посчитать, каким может быть реальный прожиточный минимум, по прошлогодним данным. 40% от 7661 грн – это порядка 3065 грн. Таким или чуть выше может оказаться "реальный прожиточный минимум" к началу 2021 года. Такими же должны быть минимальные солидарные пенсии и социальные пособия, которые "привязаны" к прожиточному минимуму. Хотя на днях министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что реальный прожиточный минимум в стране составляет порядка 4,2 – 4,3 тыс. грн.

В программе Кабмина также говорится о том, что с 2021 года должен быть запущен второй уровень пенсионного обеспечения – обязательные накопительные пенсии. В частности, подсчитано, что 132 тыс. работников должны стать участниками профессиональных пенсионных фондов и впоследствии получать еще и профессиональные пенсии. Планируется стимулировать и развитие третьего уровня – добровольного пенсионного накопления.

В долгосрочных планах правительства – добиться того, чтобы минимальный уровень пенсионного обеспечения в Украине составлял не менее 40% от той заработной платы, которую человек получал в трудоспособном возрасте. Это международный минимальный стандарт пенсионного обеспечения.

Подход к начислению социальной помощи также предполагается изменить. В планах правительства – предоставлять эту помощь не по статусу, а по потребностям человека. То есть "только тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах". Большая часть льгот должна быть монетизирована. При этом граждан из малообеспеченных семей будут "стимулировать к поиску работы". Одним из количественных критериев программы стало "увеличение на 50% лиц, которые вернулись на рынок труда или открыли собственное дело, из числа неработающих трудоспособных лиц из малообеспеченных семей".

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Также в программе Кабмина записано обязательство перейти исключительно на наличную форму выплат жилищных субсидий. Правда, как быстро это произойдет – не указано.

Систему начисления зарплат планируют изменить

В целом правительство ставит перед собой задачу "обеспечить рост заработных плат". Хотя, по мнению многих экспертов, в "коронакризисном" 2020 году зарплаты если и вырастут, то не существенно. При этом для ряда категорий работающих людей предполагается изменить систему начисления зарплат и денежного обеспечения.

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Так, говоря о системе высшего образования, Кабмин ожидает "роста разницы между оплатой труда лиц с высшим образованием разных уровней и лиц, которые не имеют высшего образования".

Серьезные изменения в оплате труда ожидают госслужащих. В планах правительства – повысить часть фиксированной части в структуре зарплат госслужащих до 70%. В настоящее время, как известно, премии и прочие выплаты у многих чиновников могут составлять и 100%, и 300% от их официальной зарплаты. Концепция новой системы оплаты была опубликована на сайте Кабмина в конце мая.

Внедрение новой концепции оплаты труда ожидает и работников сферы образования. Правда, что собой будет представлять эта концепция, пока не известно, недавно в интервью одному из телеканалов и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что она еще в разработке. Из программы Кабмина известно только, что повышать оплату труда педагогов планируется постепенно.

Кроме того, в программе Кабмина говорится о том, что в педвузах планируется ввести "педагогическую интернатуру" (по типу медицинских) и отдельно оплачивать труд учителей-наставников.

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Также поэтапно предполагается повышать зарплату тренеров детско-юношеских спортивных секций. Повышение зарплат обещано преподавателям заведений профобразования, а научным работникам – "усовершенствование механизмов оплаты труда".

Вузам предоставят право самим определять уровень оплаты труда сотрудников, исходя из имеющихся средств. При этом они получат право дополнительно привлекать пожертвования и инвестиции.

Относительно медработников в программе просто говорится об обязательстве "обеспечить достойные условия и уровень оплаты труда, социальных гарантий" для них. А тем, кто занят в ликвидации вспышек коронавирусной инфекции, обещают обеспечить повышенную оплату труда.

В программе Кабмина говорится также о разработке новой системы денежного обеспечения военнослужащих. В частности, раньше говорилось о том, что в украинской армии хотят внедрить "американскую" систему денежного обеспечения, основанную на иерархии воинских званий и выслуге лет.

Достойные условия и уровень оплаты труда, ликвидацию задолженности по зарплатам обеспечат шахтерам.

"Регуляторная гильотина" для бизнеса

В программе Кабмина много внимания уделено развитию предпринимательства. В частности, в ней говорится, что в связи с коронакризисом уровень безработицы в Украине может составить 9,5%. И за счет "поддержки предпринимательской инициативы граждан" планируется решить проблему занятости населения, по крайней мере частично.

Кабмин ожидает увеличения количества занятых лиц в малом и среднем предпринимательстве и создания новых рабочих мест в негосударственном секторе. Одним из маркеров успешной деятельности правительства должно стать существенное повышение позиций Украины в рейтинге Doing Business по показателю "Регистрация предприятий". С нынешнего 61-го места Кабмин намерен вывести Украину в ТОП-30.

Для действующих предпринимателей обещано много кредитных программ. Увеличивать количество новых бизнесов планируется в том числе за счет молодежи, безработных, людей с инвалидностью и т. д.

Так, для лиц с инвалидностью планируется ввести новые механизмы трудоустройства, в том числе помогая им открыть собственное дело, а заодно развивая социальное предпринимательство. В системе образования также планируется делать акцент на "повышении уровня экономической и гражданской активности молодежи", в том числе через молодежное предпринимательство.

Безработных и граждан из малообеспеченных семей также планируется стимулировать к занятию бизнесом. При этом правительство обещает им финансовую помощь на открытие собственного дела. Такую же помощь на открытие бизнеса смогут получить ветераны войны, которые имеют особые заслуги перед Родиной, пострадавшие участники Революции Достоинства и члены их семей.

Интересно, что, нацеливаясь на увеличение числа предпринимателей, Кабмин задекларировал в своей программе такое понятие как "регуляторная гильотина", которое у многих ассоциируется с чем-то негативным.

Это пугающее словосочетание, в принципе, нельзя назвать абсолютно новым для украинского политического лексикона. Оно пыталось прижиться у нас, когда Минэкономразвития возглавлял Айварас Абромавичус. Правда, употреблялось в основном в беседе с международными партнерами – очевидно, ввиду своей смысловой неблагозвучности. Для украинцев же чаще использовалось слово дерегуляция. Теперь же правительство Дениса Шмыгаля прямо употребило этот термин в своей программе.

Понятие "регуляторной гильотины", введенное и реализованное шведами еще в 80-х, означает ревизию регуляторных актов и отмену тех из них, которые негативно влияют на бизнес-среду. Нынешний Кабмин называет "регуляторную гильотину" одним из ключевых направлений Программы стимулирования экономики, которая уже принята правительством. Иными словами, бизнесу обещают пересмотр регуляторных актов, отмену устаревших и упрощение взаимоотношений с фискальными органами.

Кроме того, правительство обещает всячески поддерживать и способствовать развитию украинского бизнеса. В частности, для экспортеров предполагается учредить свободные экономические зоны (хотя украинская власть взяла на себя обязательство перед МВФ не открывать СЭЗ во время действия кредитной программы). Ожидается, что благодаря пересмотру Соглашения об ассоциации с ЕС и открытию новых рынков сбыта будет расти украинский экспорт (в среднем на 5% в год). Украинских производителей обещают защищать от субсидированного и демпингового импорта. И стимулировать тех, кто занимается производством высокотехнологической продукции и производственного оборудования. Долю украинской продукции в госзакупках обещают увеличить.

Самозанятых выведут из тени

При этом, наряду с либерализацией взаимоотношений между государством и бизнесом, правительство планирует и дальше выводить предпринимательство из тени. Например, в программе есть пункт "обеспечить полную легализацию индивидуальной трудовой деятельности с выведением таких лиц из тени". В частности, следует ждать новых законодательных изменений в этой сфере.

Напомним, самозанятыми лицами считаются не только представители бизнеса, использующие наемный труд менее 4 человек, но также артисты, фрилансеры, няни и репетиторы, частные юристы, врачи, нотариусы и многие другие.

Какие достижения Кабинет министров Дениса Шмыгаля уже смог записать себе в актив за первых сто дней работы, смотрите в сюжете "Сегодня":

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