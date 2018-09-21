Пересмотр минимальных цен на алкогольные напитки будет способствовать развитию отрасли, детенизации рынка и пополнению бюджета – ФРУ

Федерация работодателей Украины обратилась к правительству с просьбой ускорить подписание и обнародование постановления КМУ "О внесении изменений в приложение к постановлению КМУ от 30 октября 2008 № 957", которое предусматривает пересмотр минимальных цен на алкогольные напитки. Напомним, данное постановление было принято 5 сентября 2018 на заседании Кабмина.

Указанная корректировка минимальных цен является следствием изменения составляющих стоимости, таких как налоги (ставки акцизного налога), стоимость комплектующих и сырья. В частности, с 1 января 2018 года повышены ставки акцизного налога на коньяк на 20% – с 105,80 грн до 126,96 грн. за 1 литр 100% спирта. Стоимость спирта для производства алкогольных напитков выросла на 5,3% с 01.01.2018. Стоимость стеклотары за 2017 увеличилась на 50%, комплектующих – на 15% и тому подобное.

Своевременный пересмотр минимальных цен на алкогольные напитки позволяет обеспечивать поступления в государственный и местные бюджеты, так как лишает субъекты хозяйствования, которые имеют целью минимизации уплаты налоговых обязательств, возможности продавать алкоголь по цене ниже затрат на их производство, реализацию и налоги. Принятие постановления поддержано основными национальным производителями алкогольной продукции как таковой, что создаст благоприятные условия для обеспечения стабильности и роста производства в отрасли, сохранения и создания новых рабочих мест, насыщения рынка качественной легальной продукцией, роста поступлений в государственный и местные бюджеты, говорится в обращении ФРУ.

Эксперты федерации отмечают, что постановление позволит увеличить поступления только от акцизного налога в бюджеты всех уровней более чем 1 млн грн ежедневно и будет способствовать уменьшению нелегального сектора производства и реализации алкогольной продукции.