Перестановки в "Антонове": руководителя официально сменили

После того, "Укроборонпром" повторно уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца, глава концерна Айварас Абромавичус своим приказом назначил президентом "Антонова" Александра Лося. Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

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Ранее Лось занимал должность вице-президента по производству предприятия, а с 9 июня 2020 года временно исполнял обязанности президента компании.

"За 18 лет работы на авиапредприятии Александр Лось прошел путь от инженера до главного конструктора и вице-президента ГП "Антонов". Его опыт и знания в авиастроительной отрасли обеспечат продолжение всех конструкторских и производственных наработок легендарного украинского авиагиганта", – сказано в сообщении.

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В "Укроборонпроме" также напомнили, что Александр Донец, который возглавлял "Антонов" с 2018 года и после увольнения в июне 2020 года пытался дважды через суд восстановиться в должности, уже отозвал все свои требования и иски в отношении предприятия.

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"Укроборонпром" в полной мере выполнил свои обязательства перед бывшим президентом ГП "Антонов", предусмотренные трудовым законодательством и контрактом", – заявила пресс-служба.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский хочет запустить в Украине государственную авиакомпанию. Ее парк будет состоять из отечественных самолетов. Деньги готовы выделить из госбюджета. По словам Зеленского, с "Антоновым" ведут переговоры и готовят госпрограмму.

Тем временем в конструкторском бюро "Антонова" уже давно жалуются на нехватку рабочих рук:

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