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Перестановки в "Антонове": руководителя официально сменили

8 июля, 16:34

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Бывший президент предприятия отозвал все претензии

После того, "Укроборонпром" повторно уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца, глава концерна Айварас Абромавичус своим приказом назначил президентом "Антонова" Александра Лося. Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

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Ранее Лось занимал должность вице-президента по производству предприятия, а с 9 июня 2020 года временно исполнял обязанности президента компании.

"За 18 лет работы на авиапредприятии Александр Лось прошел путь от инженера до главного конструктора и вице-президента ГП "Антонов". Его опыт и знания в авиастроительной отрасли обеспечат продолжение всех конструкторских и производственных наработок легендарного украинского авиагиганта", – сказано в сообщении.

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В "Укроборонпроме" также напомнили, что Александр Донец, который возглавлял "Антонов" с 2018 года и после увольнения в июне 2020 года пытался дважды через суд восстановиться в должности, уже отозвал все свои требования и иски в отношении предприятия.

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"Укроборонпром" в полной мере выполнил свои обязательства перед бывшим президентом ГП "Антонов", предусмотренные трудовым законодательством и контрактом", – заявила пресс-служба.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский хочет запустить в Украине государственную авиакомпанию. Ее парк будет состоять из отечественных самолетов. Деньги готовы выделить из госбюджета. По словам Зеленского, с "Антоновым" ведут переговоры и готовят госпрограмму.

Тем временем в конструкторском бюро "Антонова" уже давно жалуются на нехватку рабочих рук:

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Антонов Укроборонпром Айварас Абромавичус Александр Лось

Источник: Сегодня

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