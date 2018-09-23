Перевод часов не помогает сэкономить – эксперт

В последнее воскресенье октября Украина традиционно будет переводить стрелки часов на один час назад. Но сейчас снова активизировались разговоры о том, что переход на летнее время стоит отменить по примеру Евросоюза.

Последний перевод часов состоится в ЕС 31 марта 2019 г., а после этого страны должны определиться, на какое время они перейдут окончательно – зимнее или летнее. Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия и дает государствам-членам время до апреля 2019-го.

В ЕС на такой шаг решились из-за масштабного онлайн-опроса, результаты которого показали, что 84% из 4,6 млн респондентов хотят отмены процедуры перевода часов, т.к. эта затея себя уже изжила.

Украина начала переходить на летнее время в 1981 г. вместе с остальными республиками СССР. За время независимости в нашей стране не раз возникали предложения об отмене перевода часов, но все они так и не увенчались успехом.

Раньше, еще в прошлом веке, перевод часов нужен был для того, чтобы экономить электроэнергию. Тогда люди просыпались гораздо раньше и в холодное время года были вынуждены использовать больше электроэнергии, так как по утрам еще было темно. Но сейчас реалии жизни существенно изменились и говорить о какой-то экономии не приходится.

Даже в Минэкономразвития отмечают, что у перевода часов нет никакого экономического обоснования.

"Экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на летнее время у Минэкономразвития отсутствуют", – говорят в ведомстве.

Экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии сайту "Сегодня" поясняет, что переход на летнее время начали практиковать в Европе в начале 20 века, но за это время изменилась структура экономики и структура жизни. Раньше люди в основном были заняты на фабриках, заводах, различных предприятиях, и им приходилось вставать в 4-6 часов утра, чтобы пойти на работу.

"Люди фактически вставали ночью, чтобы идти утром на работу. Это предполагало, что приходилось больше использовать электроэнергию в утренние часы. Понятно, что эта привычка сохранилась, но она чем дальше, тем меньше имеет экономическую подоплеку. Какая структура потребления электроэнергии была тогда и сейчас? Сейчас мы имеем дома, которые напичканы различными приборами: СВЧ-печь, холодильник, электроплита, электродуховка, чайник, бойлер, тостер, телевизор и т.д. Все это работает у нас почти в режиме целого дня. Кроме того, структура жизнедеятельности изменилась. Количество людей, работающих на предприятиях, которые встают в 5-6 часов утра, существенно сократилось", – поясняет Кушнирук.

По словам эксперта, на Западе все больше внимания обращают на то, как перевод часов влияет на здоровье людей. Врачи всего мира не раз сообщали о том, что организм вынужден постоянно перестраиваться под новое время, а это оказывает негативное влияние на здоровье человека.

Кушнирук отмечает, что для того, чтобы отменить перевод часов, нужно разработать детальную процедуру, ведь наша страна находится сразу в двух часовых поясах.

"Такой переход уже, возможно, не очень необходимым, как для стран ЕС, так и для Украины. Вопрос еще в том, на какую систему времени мы перейдем – на зимнюю или летнюю. Этот нюанс связан с часовыми поясами, в которых мы находимся. Поэтому важно, чтобы меньше всего пострадало население, которое будет находиться не в том часовом поясе, в котором должно с точки зрения естественного времени суток", – подытожил Кушнирук.

Более подробно о том, когда Украина может отказаться от перехода на зимнее/летнее время читайте в материале сайта "Сегодня": Осень и весна без перевода часов: кому и зачем это нужно