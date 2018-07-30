Перезапуск российского газопровода ударил по транзиту газа через Украину
Газопровод "Северный поток" вновь начал транспортировку газа на день раньше запланированного срока окончания ремонта
Российский газопровод "Северный поток", проложенный по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины, в понедельник, 30 июля возобновил работу после плановых профилактических работ, длившихся с 17 июля, сообщают европейские газотранспортные операторы.
По графику остановка газопровода должна была продлиться до утра 31 июля, но поставки возобновились уже с началом новых газовых суток утром в понедельник.
По "Северному потоку" прокачивается до 170 млн кубометров газа в сутки. При этом перезапуск российского газоповода сократил транзит через Украину.
Так, уже на понедельник номинация на прокачку по ужгородскому коридору украинской газотранспортной системе упала до 156 млн куб. м с 198 млн куб. м на воскресенье, сообщает газотранспортный оператор Словакии.
Отметим, остановка газовой магистрали совпала по дате с трехсторонними переговорами по вопросам взаимодействия в газовой сфере между Россией, Украиной и Европейской комиссией..
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Отметим, президент России Владимир Путин после встречи 17 июля с президентом США Дональдом Трампом заявил, что РФ может сохранить транзит газа через Украину. Российский президент назвал своим условием продления транзитного контракта с Украиной некое "урегулирование спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде".
Напомним, в конце февраля завершился спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже. Разбирательства шли с 2014 года. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров – на поставку и на транзит газа – "Газпром" должен выплатить Украине 2,56 млрд долларов. Решение суда по контракту на поставки газа РФ уже оспорила в судебном порядке.
После этого "Газпром" заявил, что будет расторгать контракты на поставку и транзит газа, заключенные с Украиной. Это нарушает требования Стокгольмского арбитража, который постановил, что договоры остаются действительными до 2019 года. Кроме того, контракты не предусматривают одностороннего расторжения, поэтому процесс будет происходить в судебном порядке.
Комментируя такое заявление Путина, коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил, что "проблема "всего лишь" в том, что "Газпром" не выполняет решение арбитража – не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам 2,6 млрд долл. компенсации, которую определил арбитраж".
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