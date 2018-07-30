Перезапуск российского газопровода ударил по транзиту газа через Украину

Российский газопровод "Северный поток", проложенный по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины, в понедельник, 30 июля возобновил работу после плановых профилактических работ, длившихся с 17 июля, сообщают европейские газотранспортные операторы.

По графику остановка газопровода должна была продлиться до утра 31 июля, но поставки возобновились уже с началом новых газовых суток утром в понедельник.

По "Северному потоку" прокачивается до 170 млн кубометров газа в сутки. При этом перезапуск российского газоповода сократил транзит через Украину.

Так, уже на понедельник номинация на прокачку по ужгородскому коридору украинской газотранспортной системе упала до 156 млн куб. м с 198 млн куб. м на воскресенье, сообщает газотранспортный оператор Словакии.

Отметим, остановка газовой магистрали совпала по дате с трехсторонними переговорами по вопросам взаимодействия в газовой сфере между Россией, Украиной и Европейской комиссией..

Отметим, президент России Владимир Путин после встречи 17 июля с президентом США Дональдом Трампом заявил, что РФ может сохранить транзит газа через Украину. Российский президент назвал своим условием продления транзитного контракта с Украиной некое "урегулирование спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде".

Напомним, в конце февраля завершился спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже. Разбирательства шли с 2014 года. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров – на поставку и на транзит газа – "Газпром" должен выплатить Украине 2,56 млрд долларов. Решение суда по контракту на поставки газа РФ уже оспорила в судебном порядке.

После этого "Газпром" заявил, что будет расторгать контракты на поставку и транзит газа, заключенные с Украиной. Это нарушает требования Стокгольмского арбитража, который постановил, что договоры остаются действительными до 2019 года. Кроме того, контракты не предусматривают одностороннего расторжения, поэтому процесс будет происходить в судебном порядке.

Комментируя такое заявление Путина, коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил, что "проблема "всего лишь" в том, что "Газпром" не выполняет решение арбитража – не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам 2,6 млрд долл. компенсации, которую определил арбитраж".