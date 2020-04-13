Пережить карантин: как долго украинцы протянут без денег

Сети супермаркетов согласились на время карантина снизить цены на продукты – после того, как подняли их на некоторые виды товаров вдвое и попали в поле зрения Антимонопольного комитета. Украинцы, по данным Госстата, тратят на продукты питания почти половину своих доходов, поэтому подорожание этой категории товаров наиболее заметно. Особенно если в карантин остаешься без заработка. Лишь каждый десятый имеет возможность откладывать деньги – остальные живут сегодняшним днем. Как долго мы протянем на карантине без денег, разбирались новости "Сегодня".

Татьяна Бондаренко осталась без работы. На свои последние сто гривен женщина купила несколько пачек самых дешевых круп. Говорит, что их ей хватит еще на неделю. А еще два месяца назад Татьяна не могла и представить, что окажется в подобной ситуации. Она работала продавщицей одежды на рынке, но карантин изменил все. А Андрей и Елена работают менеджерами по продаже недвижимости. С начала карантина вынуждены сидеть дома. Сбережения еще есть, но тоже скоро закончатся.

"Если бы мы были сами по себе, то не так страшно. Но дети – их же надо кормить. Я уже не говорю про одевать или, не дай бог, лечить", – сетует Елена.

Согласно социологическим опросам, более чем у половины украинцев деньги закончатся уже к концу апреля. Карантин сдерживает коронавирус, но убивает экономику и опустошает карманы людей. И долго так продолжаться не может, говорит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина не может позволить себе два-три месяца сидеть на диване, потому экономику надо будет запускать", – отметил глава правительства, но сразу же добавил, что 24 апреля карантин, скорее всего, не завершится.

Ограничения, вероятно, продлят до начала мая. И только при условии, что количество заболевших не будет резко расти, в мае правительство сможет ослабить карантинные меры.

"Мы запустим экономику Украины по определенному плану, который будет четко расписан... В мае – масочный режим, социальные дистанции, рассрочка во времени начала и завершения рабочего времени – чтобы не создавать часы пик", – объяснил Шмыгаль.

Будет ли ходить транспорт между городами, пока неизвестно. Татьяна Витальевна не может устроиться на новую работу, потому что снимает дом в селе под Киевом, а автобусы сейчас не ходят. В селе работы нет, и женщина в отчаянии. Еще в начала марта ей пришлось выключить котел отопления, ведь если денег не хватает даже на еду, газ – это роскошь.

"На ночь я беру две грелки – одну в ноги, одну в руки, – рассказывает Татьяна и признается, что если заболеет, купить лекарства будет не на что. Правда, выходить из дома в разгар эпидемии она все равно не торопится. – Люди умирают. Я, наоборот, за то, чтобы люди дома сидели, – работать хочется, но нужно работать, когда это все пройдет. А сейчас страшно – я думаю, пусть я даже с голоду умру, но из дома не выйду".

Но это возможно, если есть свое жилье. А у людей, которые снимают квартиры, полная безысходность. С проблемами столкнулись и те, кто набрал кредитов. Верховная Рада запретила насчитывать пеню, но банки уже обзванивают должников. И намекают на суды.

Алексей Антонюк – владелец салона красоты. Двери его учреждения закрыты уже месяц, наемные сотрудники сидят без работы. Бизнесмен едва сумел выплатить им зарплату за март.

"В апреле денег не будет. В апреле мы не сможем платить заработную плату. И я общаюсь с коллегами, с директорами... У всех в апреле денег нет на зарплату", – констатирует Алексей.

Верховная Рада обязала работодателей платить своим подчиненным, которые вынужденно не работают из-за карантина, две трети оклада. Но где брать эти деньги?

"Да, они действительно должны выплачивать, но они просто банально будут прибегать к банкротству, чтобы не платить ничего. И это начнется уже с середины апреля", – считает экономист Олег Гетьман.

Именно с середины апреля, то есть в ближайшие дни, начнутся массовые увольнения, прогнозируют экономисты. Уже сейчас есть огромный наплыв обращений в Центры занятости – на 13% больше, чем в этот же период прошлого года. А работают такие центры исключительно дистанционно.

Заявления принимают через интернет – на сайте Государственного центра занятости. Во время карантина зарегистрировать человека в качестве безработного должны за один день после обращения. Размер пособия зависит от стажа, но на время карантина это не может быть меньше 650 гривен для тех, у кого стаж до полугода. У кого больше – должны получать минимум 1800 гривен. И эти деньги человек должен получить в первый же день после регистрации, говорит глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Татьяна Третьякова. Центры занятости ни при каких обстоятельствах не имеют права тянуть время.

Но, конечно, банкротство предприятий и роспуск персонала – это худший вариант. Поэтому государство будет поощрять работодателей не увольнять сотрудников. Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сказал министр экономики Игорь Петрашко.

"Мы будем компенсировать им выплаты на людей, которые дома и которые вернутся на работу после завершения карантина. То есть это, по сути, мы говорим: не увольняйте людей – мы вам будем выплачивать до минимальной зарплаты на этих людей", – сказал Петрашко.

Это называется "выплаты по частичной безработице". Чтобы их оформить, предприятие должно обратиться в Центр занятости, получить от него средства и перевести их потом на карточки сотрудников. Сейчас этот механизм работает только для тех предприятий, которые занимаются производством, например цехов, фабрик. Чтобы такие компенсации могли получить и другие бизнесы, например парикмахерские, кафе, – за это еще должна проголосовать Верховная Рада. Но денег на все эти компенсации хватит максимум на месяц-два, говорят экономисты.

"Это огромные средства и значительное количество людей – у государства просто нет таких средств. Это десятки миллиардов гривен, которые нужно будет ежемесячно выплачивать", – считает Гетьман.

Согласно соцопросам, 16% взрослых украинцев полностью потеряли доходы с введением карантина. Еще 38% заявили о существенном уменьшении заработков. Напряжение в обществе нарастает, предупреждают эксперты.

"Когда люди будут без работы, как быстро они перейдут черту закона? Начнется все с социальных протестов, а закончится погромами магазинов", – говорит экономист Анатолий Амелин.

При этом вряд ли люди будут выходить на протесты в масках и держать дистанцию – и страну ждет еще большая вспышка коронавируса. Плюс – тысячи украинцев прошли через боевые действия, на руках огромное количество оружия.

"Уровень преступности и уровень протестов – я тут не могу предсказать. Это приведет точно к краху экономики, к краху социальной и политической системы страны", – прогнозирует Амелин.

Количество смертей, вызванных последствиями карантина, может быть больше, чем количество умерших от коронавируса, предупреждают экономисты.

"Это люди, которые не могут себе купить лекарства, не могут добраться до медучреждений вследствие ограничения транспорта из сел, не могут добраться до заведений, где они получали лечение, например химиотерапию. А у нас больше миллиона больных раком", – перечисляет Гетьман.

Может вырасти число самоубийств. Надо учитывать и риск ослабления иммунитета из-за нехватки денег на качественную пищу – от этого люди станут более уязвимыми к тому же коронавирусу. Карантин надо ослаблять быстрее, призывают опрошенные нами экономисты.

Но с этим категорически не согласны медики, которые сейчас на передовой борьбы с вирусом. Вот что написала главный врач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко после смерти одного из пациентов:

"Я понимаю, что всем сильно надоело сидеть на карантине, однако советую не заигрывать с судьбой и не проверять на себе, действительно ли "волну короны вы уже успели перенести в январе или в феврале", действительно ли "большинство переносит бессимптомно и уже имеет иммунитет" и еще много замечательных мыслей. Если бы вы сейчас поработали врачом в инфекционном отделении или в лаборатории, такие легкомысленные мысли вас бы не затрагивали".

Врачи советуют посмотреть на другие страны, например США, где за день от коронавируса погибает больше двух тысяч человек, и хорошо подумать, как действовать Украине. Пока большинство государств ЕС продлевает карантин – и поддерживает своих граждан. Болгария, например, компенсирует 60% зарплаты людям, которые временно потеряли работу. Великобритания дает 80%, Дания – 90%.

Украина этого себе позволить не может. Уже сейчас правительство постепенно ослабляет карантин. Восстановить работу позволили на стройках. Могут открываться магазины стройматериалов, химчистки. А еще – ломбарды. Но наплыва пока нет.

Людмиле Витальевне нести в ломбард просто нечего. И не доедет она до него из своего села. Мы вернулись к этой женщине и привезли ей продукты. Взяли пример с волонтеров, которых уже тысячи по всей стране, – они помогают незнакомцам. Также зарегистрировали Людмилу на сайте, где люди просят о помощи у всех, кто хочет ее предоставить. Украинцы, которые остались без денег, могут воспользоваться этими ресурсами.

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