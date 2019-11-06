"Первая пошла": после критики Гончарука зарегистрировали Буковинскую таможню

О том, что таможню зарегистрировали как юрлицо, сообщил Нефьодов

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Буковинскую таможню Государственной таможенной службы (ГТС) Украины зарегистрировали как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Об этом 6 ноября написал глава ГТС Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

"Буковинская таможня Гостаможенной службы. Первая пошла", – отметил он.

Таким образом, она стала первой зарегистрированной региональной структурной единицей.

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Новости "Сегодня" писали, что 24 октября премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание в Черновицкой таможне и дал месяц на устранение контрабанды. Он подчеркнул, что решить проблему постоянных очередей могли бы сканеры, но ни один из четырех закупленных еще год назад не работает.

Тогда премьер добавил, что помещение Буковинской таможни, которая должна вскоре заработать, "даже не принадлежит государству", и поручил в течение двух недель найти помещение, где можно будет разместить таможню и инфраструктуру для таможенного оформления.

По данным реестра, Буковинская таможня зарегистрирована по адресу: Черновцы, ул. Русская, 248М, идентификационный код юрлица – 43332555.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы (ГФС) на два отдельных органа – таможенную и налоговую службы. По итогам конкурсов таможню возглавил Максим Нефьодов, а налоговую – Сергей Верланов.

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