Первые выплаты повышенных пенсий военным: Гройсман назвал даты и суммы

Первые выплаты повышенных пенсий военнослужащим начнутся уже в конце марта, а перечисленную пенсию за январь-апрель военные пенсионеры получат в апреле.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Со второй половины марта Пенсионный фонд начнет выплаты перечисленных пенсий военнослужащим. Основные выплаты начнутся с 1 апреля. Пенсии будут перечислены с 1 января 2018 года. То есть, в апреле военные пенсионеры получат перечисленную пенсию за январь-апрель", – объяснил глава правительства.

Пенсии перечислят по справкам уполномоченных структур, в которых лица проходили службу (Минобороны, МВД и другие). Премьер-министр подчеркнул, что пенсионерам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд.

"Для пересчета пенсий военнослужащим (кроме лиц руководящего и рядового состава органов внутренних дел) будут учтены: оклад по должности, оклад за специальное звание, процентная надбавка за выслугу лет. При пересчете пенсий лицам руководящего и рядового состава органов внутренних дел будут учитываться: оклад по должности, оклад за специальное звание, процентная надбавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, премия за январь 2016 года", – уточнил Гройсман.

Он также напомнил, что пенсии будут повышаться поэтапно.

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"На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 грн. С 1 января 2019 года пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн. И с 1 января 2020 года – еще в среднем на 750 грн", – объяснил правительственный чиновник.

Таким образом, по его словам, за два года военные пенсии вырастут приблизительно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2898,41 грн.

"При пересчете пенсий также учтены требования Закона "О пенсионном обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц" в части пересчета пенсий бывшим работникам МВД в соответствии с законом "О Национальной полиции Украины". Пенсии им будут перечислены с 1 января 2016 года с рассрочкой выплаты средств за предыдущий период. То есть с 1 января 2018 года они будут получать новые пенсии, а сумма за предыдущий период им будет выплачиваться начиная с 1 января 2019 года", – заметил глава правительства.

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В целом, пенсии будут пересмотрены для 12 силовых ведомств. Повышенные пенсии должны получить почти 498 тыс. лиц. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 7,8 млрд грн для повышения военных пенсий.

Ранее заместитель министра социальной политики Николай Шамбир сообщил, что средств государственного бюджета Украины достаточно, чтобы начать выплату обновленных военных пенсий.

По его словам, все расходы на повышение пенсий военным будут осуществляться именно из госбюджета, а не из Пенсионного фонда. Поэтому, как отметил Шамбир, дополнительная налоговая нагрузка на работодателей отсутствует.