Первые выплаты повышенных пенсий военным: Гройсман назвал даты и суммы

Сегодня, 23:24

В апреле военные пенсионеры получат перерасчет за четыре месяца

kmu.gov.ua
kmu.gov.ua

Первые выплаты повышенных пенсий военнослужащим начнутся уже в конце марта, а перечисленную пенсию за январь-апрель военные пенсионеры получат в апреле.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Со второй половины марта Пенсионный фонд начнет выплаты перечисленных пенсий военнослужащим. Основные выплаты начнутся с 1 апреля. Пенсии будут перечислены с 1 января 2018 года. То есть, в апреле военные пенсионеры получат перечисленную пенсию за январь-апрель", – объяснил глава правительства.

786876_03

Пенсии перечислят по справкам уполномоченных структур, в которых лица проходили службу (Минобороны, МВД и другие). Премьер-министр подчеркнул, что пенсионерам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд.

"Для пересчета пенсий военнослужащим (кроме лиц руководящего и рядового состава органов внутренних дел) будут учтены: оклад по должности, оклад за специальное звание, процентная надбавка за выслугу лет. При пересчете пенсий лицам руководящего и рядового состава органов внутренних дел будут учитываться: оклад по должности, оклад за специальное звание, процентная надбавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения, премия за январь 2016 года", – уточнил Гройсман.

Он также напомнил, что пенсии будут повышаться поэтапно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 грн. С 1 января 2019 года пенсии вырастут в среднем еще на 750 грн. И с 1 января 2020 года – еще в среднем на 750 грн", – объяснил правительственный чиновник.

Таким образом, по его словам, за два года военные пенсии вырастут приблизительно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2898,41 грн.

"При пересчете пенсий также учтены требования Закона "О пенсионном обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц" в части пересчета пенсий бывшим работникам МВД в соответствии с законом "О Национальной полиции Украины". Пенсии им будут перечислены с 1 января 2016 года с рассрочкой выплаты средств за предыдущий период. То есть с 1 января 2018 года они будут получать новые пенсии, а сумма за предыдущий период им будет выплачиваться начиная с 1 января 2019 года", – заметил глава правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В целом, пенсии будут пересмотрены для 12 силовых ведомств. Повышенные пенсии должны получить почти 498 тыс. лиц. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 7,8 млрд грн для повышения военных пенсий.

Ранее заместитель министра социальной политики Николай Шамбир сообщил, что средств государственного бюджета Украины достаточно, чтобы начать выплату обновленных военных пенсий. 

По его словам, все расходы на повышение пенсий военным будут осуществляться именно из госбюджета, а не из Пенсионного фонда. Поэтому, как отметил Шамбир, дополнительная налоговая нагрузка на работодателей отсутствует.
пенсии, пенсионеры, оклад, выплаты, Пенсионный фонд, надбавка, Гройсман, премьер-министр

Вы сейчас просматриваете новость "Первые выплаты повышенных пенсий военным: Гройсман назвал даты и суммы". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

В Кабмине объяснили, откуда возьмут деньги на пенсии военным

Вчера, 15:23

Бизнесу и участникам солидарной пенсионной системы ничего не угрожает, заверили в Минсоцполитики

Экономика

Фото: nezhatin.com.ua

Комитет Рады одобрил законопроект о накопительных пенсиях

Вчера, 15:03

Законопроект предлагает ввести децентрализованную накопительную систему через негосударственные пенсионные фонды
Загрузка...

Экономика

В Украине изменят механизм начисления пенсий

Вчера, 14:34

Минсоцполитики уже готовит законодательные инициативы на 2019 год

Экономика

Повышенные пенсии: какую надбавку получат военные

4 Марта, 08:07

В Пенсионном фонде рассказали - в этом году рассчитывают на 354 миллиарда гривен поступлений

Экономика

Увеличенные выплаты военные смогут получить уже в марте-апреле этого года.

Пенсии военным: какие нововведения подготовило правительство

4 Марта, 07:59

Обещается, что пенсии военным вырастут в два раза

Экономика

Повышение пенсий военным: стало известно, когда украинцы получат деньги

2 Марта, 16:31

Сейчас происходит процесс перерасчета выплат, отчитался Розенко
Загрузка...