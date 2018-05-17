Первый ЭСКО-проект на ЦГОКе снизил расходы на электроэнергию на 5,5 млн грн за год

По факту годовая экономия электроэнергии составила 52,3%, а в отдельные месяцы она достигала 61%

Энергоэффективные преобразователи частоты за год помогли сэкономить 52% электроэнергии на работе насосов Центрального ГОКа (ЦГОКа) Группы Метинвест. Оборудование было установлено в рамках энергосервисного проекта с ДТЭК ЭСКО.

ДТЭК ЭСКО совместно с Центральным ГОКом подвели итоги года работы первого энергосервисного проекта на предприятии. В марте 2017 года на обогатительной фабрике горнодобывающего предприятия ДТЭК ЭСКО профинансировал и установил "под ключ" 12 преобразователей частоты производства швейцарской компании ABB, которые автоматически регулируют работу электродвигателей.

Тогда предполагалось, что ЭСКО-проект на 25% повысит энергоэффективность насосных агрегатов и сэкономит комбинату 2 млн кВт·ч или 3 млн грн. Однако, за год работы проекта его результаты превзошли ожидания.

По факту годовая экономия электроэнергии составила 52,3%, а в отдельные месяцы она достигала 61%. Частотники за 12 месяцев работы сэкономили 3,4 млн кВт∙ч электроэнергии (что эквивалентно более 3 тыс. тонн выбросов СО2) и уменьшили расходы предприятия на электроэнергию на 5,5 млн грн.

Превысившая прогнозы экономия позволит завершить энергосервисный контракт на год раньше. После этого новое оборудование перейдет в собственность ЦГОКа.

"Энергосервис как механизм финансирования и выполнения энергоэффективных мероприятий "под ключ" с гарантированным достижением экономии активно применяется в мире уже более 30 лет. В Украине эта услуга только развивается, поэтому чаще можно услышать о гипотетических и прогнозных результатах ЭСКО-проектов. Проект на ЦГОК показывает, какую фактическую выгоду предприятие-заказчик получило за год. Эту экономию и надежную работу оборудования можно, что называется, пощупать", – сказал директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

"На старте проекта ЦГОК профинансировал только 20% стоимости нового оборудования и работ. Остальные 80% проинвестировал ДТЭК ЭСКО, который взял на себя все риски успешности проекта. Достигнутую экономию мы с ДТЭК ЭСКО делим в пропорции 20/80. Инвестиции ЦГОК за год уже окупились. Дальнейшая экономия становится для нас, по сути, прибылью", – поделился генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик.

"Преобразователи частоты – это робот, который заменяет человека и с применением smart-технологий регулирует работу насосов в автоматическом режиме. Датчики подсказывают роботу, когда увеличить или уменьшить обороты электродвигателя насоса, в зависимости от загрузки производственной линии. И за год этот робот ни разу "не уставал" – несмотря на суровую зиму и внезапно холодную весну. Оборудование работало исправно, как швейцарские часы", – рассказал начальник отдела энергоменеджмента Центрального ГОКа Максим Стрелец.

В настоящее время ДТЭК ЭСКО и ЦГОК реализуют еще два ЭСКО-проекта – замену 7 электродвигателей на современные энергоэффективные и установку 10 частотных преобразователей на насосные агрегаты. Аналогичные проекты по техническому переоснащению насосного оборудования на электростанциях и угольных фабриках ДТЭК также демонстрируют экономию от 35 до 60% электроэнергии.