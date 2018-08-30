Первый лот малой приватизации никто не купил, система снизила цену вдвое

Первый аукцион по продаже лота малой приватизации – госпакета акций АО "Укрпапирпром" в размере 99,9% акций со стартовой ценой 12,4 млн грн – не состоялся, сообщается в системе ProZorro.Продажи.

Аукцион должен был состояться 30 августа, заявки принимались до 29 августа. Однако 29 августа система автоматически объявила повторный аукцион по продаже этой компании со снижением стартовой цены госпакета вдвое – до 6,2 млн грн.

Предложения принимаются до 27 сентября, аукцион намечен на 28 сентября. Как сообщалось, согласно правилам "малой" приватизации, если на аукцион никто не пришел, система автоматически объявляет повторный аукцион с вдвое меньшей стартовой ценой.

"Укрпапирпром" была создана в 1996 году как государственная холдинговая компания (ГАХК). В ее уставный капитал были переданы пакеты акций восьми крупных предприятий целлюлозно-бумажной отрасли от 18,5% до 30% их уставных капиталов.

Затем холдинг был реформирован по решению правительства, а пакеты шести комбинатов ФГИ продал. После этого в 2015 году ГАХК "Укрпапипром" приказом ФГИ был переименован в ПАО, а в апреле 2017 года решением собрания акционеров – в частное АО.

В настоящее время основным видом деятельности компании является сдача в аренду и в эксплуатацию собственного недвижимого имущества. По данным компании, на начало 2018 года структуру основных средств составляет часть 12-этажного здания 1313,9 кв.м, подвал – 18 кв.м, офисное оборудование и устройства.

Чистый доход АО в 2017 году составил 1,51 млн грн, чистый убыток – 0,51 млн грн. Уставный капитал АО – 12,4 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

Напомним, в Украине 24 июля на платформе ProZorro стартовало размещение к продаже объектов малой приватизации, которые не являются стратегическими для украинской экономики. В Минэкономразвития рассказали, что в системе ProZorro.Продажи зарегистрировано уже 18 лотов – продаются гособъекты, которые отвечают критериям малой приватизации согласно принятому в Украине закону о приватизации.

Как известно, приватизация объектов государственной собственности – одно из требований Международного валютного фонда для предоставления денежного транша. Согласно ранее опубликованным данным Министерства экономического развития и торговли, в 2016 г. в Украине из 3460 государственных предприятий 608 оказались убыточными, а 1666 – полностью не работают.

Кроме того, госпредприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции получит право продавать объекты малой приватизации.Такие изменения закреплены в меморандуме, которые подписали Минюст, Минэкономразвития, "СЕТАМ" и правительственно-общественная инициатива "Вместе против коррупции".

Первые продажи объектов малой приватизации на электронных площадках должны были состояться в конце июня или в начале июля 2018 года. Речь идет о продаже объектов государственной или коммунальной собственности, более 50% уставного капитала которых принадлежат государству. При этом стоимость активов не должна превышать 250 млн грн.