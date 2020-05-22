Первый в Украине инновационный завод по производству имплантов увеличивает производственные мощности

Завод по производству дентальных имплантов ABM Technology, который является участником корпорации "Алеф", увеличил свои производственные мощности. Предприятие установило новые ЧПУ-станки от японской компании Star. Новое оборудование увеличит возможности завода практически в два раза, а кроме того – расширит ассортимент производимой продукции.

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Путь развития завода начинался лишь с 4 единиц оборудования, но проектная мощность предприятия предусматривает возможность установки 30 ЧПУ-станков. Комментируя открытие предприятия, председатель совета корпорации Вадим Ермолаев на своей странице Facebook называл завод ABM Technology одним из самых инновационных и смелых проектов страны и доказательством того, что Украина уже начала отходить от статуса "сырьевого придатка".

Генеральный директор и акционер завода Игорь Цыркин рассказал о новом оборудовании, которое позволит инновационному украинскому заводу значительно расширить ассортимент производимой продукции.

"Чем глубже мы входим на рынок, тем больше понимаем, что необходимо иметь полный ассортимент, чтобы удовлетворять любые потребности пациента и врача. Перед нами встала задача приобрести более технологичное оборудование. При приобретении станков мы подошли не по методу "что-то среднее между нужным и недорогим", а выбрали оборудование "законодателей моды" среди производителей станков. Это компания Star. Это те станки, которые установлены на заводах только мировых лидеров по производству дентальных имплантов. Но при этом, только у нас они – самой последней модели", – прокомментировал Игорь Цыркин, генеральный директор и акционер завода ABM Technology.

Сейчас на заводе проводятся пусконаладочные работы представителями компании Star – иностранные специалисты также обучают сотрудников завода работать с новым оборудованием.

Директор по производству завода ABM Technology Вадим Возняк также отметил, что покупка нового оборудования связана с большим количеством заказов, в том числе и от иностранных клиентов.

"Мы расширяемся и ставим своей целью, чтобы на наш продукт равнялись иностранные производители. Новое оборудование позволит производить более сложные, высокотехнологичные детали и сэкономит время на производстве более простых. Сейчас объем заказов на экспорт не меньше, чем от украинских клиентов. На данный момент мы отгружаем нашу продукцию в Германию, в Испанию и Турцию. География поставок нашего завода расширяется", – поделился Вадим Возняк.

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Напомним, компания ABM Technology начала свою работу в Днепре в 2017 году и запустила первый украинский завод по производству дентальных имплантов полного цикла. В 2018 году ABM Technology запатентовал дентальный имплантат собственной разработки Helix, а также два абатмента углового и прямого типов. На производстве задействованы станки ЧПУ японской компании TSUGAMI, "чистая комната" швейцарского производства, а также оборудование и техника для кислотной обработки от швейцарской компании KKS.

Справка.Корпорация "Алеф" объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель Совета корпорации "Алеф"- Вадим Ермолаев. Заместитель председателя Совета корпорации Станислав Виленский.

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