Первый в Украине стартап получил "Доступный кредит 5-7-9%" от государственного Укргазбанка

Молодой предприниматель из Хмельницкого стал первым в Украине, кто получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой стартап, к тому же – экологический. Об этом сообщили в госбанке.

Укргазбанк выдал кредит 1,3 млн грн для начала бизнеса – производства разжигателя огня из волокон древесной шерсти. Это 100% экологический продукт, который ничуть не загрязняет окружающую среду в отличие от химических аналогов.

Чтобы открыть комплекс по производству древесной шерсти и разжигателя огня, банк выдал кредит на 3 года. Фонд развития предпринимательства предоставил гарантию, покрывающую 80% суммы кредита. На первом этапе запуска этого проекта будут работать два специалиста, а вот в дальнейшем – предприятие обеспечит 8 рабочих мест.

Как отметил председатель правления Укргазбанка, первый кредит для новичков бизнеса – это сигнал для всех, у кого есть интересная идея, но считает, что реализовать ее невозможно из-за отсутствия опыта, поддержки или денег.

"Теперь это уже точно не повод отказываться от мечты. Именно государственная программа "Доступные кредит 5-7-9%" и создана для того, чтобы украинских бизнесменов и рабочих мест становилось больше, а наша продукция пользовалась спросом во всем мире. Особенно приятно и символично, что этот стартап с такими же ценностями, как и у нас – экологичность и безопасность людей, нашего будущего", – отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

В банке отмечают, что подобных предприятий в Украине всего лишь два, в мире же, возможно, не более десяти производителей такой продукции, а вот спрос на нее растет каждый день. В планах предпринимателя – покорение рынков ЕС и США.

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