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Первый заемщик получил доступную ипотеку под 8,8% от Укргазбанка

1 июля, 17:50

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Клиенты банка могут получить лояльные условия для приобретения жилья на вторичном рынке недвижимости

Одессит стал первым заемщиком в Украине, который получил кредит на жилье под 8,8% годовых. Такие лояльные условия с сегодняшнего дня предлагает украинцам государственный Укргазбанк. За кредитные средства будет приобретена однокомнатная квартира.

Банкиры отмечают, что доходы большинства украинцев не позволяют им приобрести заветное жилье сразу, а достойные условия жизни молодым семьям нужны уже сегодня. Поэтому Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев и первый же день действия этой программы показал, насколько долгожданной и востребованной она была. Лояльные условия уже могут получить клиенты банка для приобретения жилья на вторичном рынке недвижимости. Собственный взнос – от 30% стоимости жилья. Срок кредитования – до 20 лет.

За доступным кредитом уже можно обращаться в любое отделение Укргазбанка.

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