"Пессимизм понятен": эксперт объяснил экономические планы властей

В Бюджетную декларацию внесли довольно пессимистичные прогонозы

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Бюджетная декларация на 2020 год основана на весьма осторожных прогнозах Министерства финансов. Как рассказал сайту "Сегодня" финансовый эксперт, глава инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак, такое решение властей является вполне объяснимым.

Ведь если в итоге экономическая в стране окажется лучше, чем "на бумажке", и прогноз будет перевыполнен – это пойдет в плюс экономике. Если же показатели будут не выполнены – это создаст дополнительные проблемы и ухудшит имидж страны.

"Пессимизм Министерства финансов, которое подает Бюджетную декларацию, понятен. Очень легко написать, что у нас будет экономический рост 8 или 9%. Но это будет означать, что эти планируемые большие доходы бюджета можно подлить. Но если реальность окажется хуже ожиданий, то есть экономика вырастет меньше, чем записано в Бюджетной декларации, будет дефицит бюджета, и тогда его придется урезать, секвестрировать и т.д. Поэтому такая консервативность Министерства финансов вполне понятна", – говорит Козак.

При этом он отмечает, что н а сегодняшний день нет особых поводов рассчитывать на перевыполнение "умеренных" показателей.

"Приватизация "висит", рынка земли нет, как нет и оснований надеяться, что он точно будет. Дерегуляция очень медленно ведется, налоговая реформа затормозилась, пенсионная реформа отложена, верховенства права нет, иностранные инвестиции не приходят… При таких показателях большого роста не будет", – считает эксперт.

Подробнее о "бюджетном плане" и прогнозах властей читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет".

Ранее глава Счетной палаты Валерий Пацкан рассказал новостях "Сегодня" о нарушениях в бюджетной сфере:

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