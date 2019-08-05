Министерство сообщило, сколько необходимо направить на обслуживание и погашение госдолга до конца 2019 года

/ Фото: пресс-центр НБУ

Пиковые выплаты по госдолгу: появилось важное заявление Минфина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F 2019-08-05T15:44:00+03:00 Экономика Министерство сообщило, сколько необходимо направить на обслуживание и погашение госдолга до конца 2019 года

Украина полностью готова к пиковым выплатам сентября 2019 года по государственному долгу, так как по состоянию на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счете составляла 49 млрд грн, а дополнительно на валютных счетах Государственной казначейской службы в гривневом эквиваленте находилось 76,8 млрд грн. Об этом информирует сегодня, 5 августа, Министерство финансов.

"Накопленных средств вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга в ближайшие месяцы, что несколько смягчает вызовы, которые стоят перед Министерством финансов в области управления ликвидностью этого года", – сказано в сообщении.

Отмечается, что государственные заимствования по общему фонду госбюджета в январе-июле составили около 311,5 млрд грн, а платежи по погашению госдолга в этот период достигли 248,9 млрд грн.

По расчетам Минфина, к концу 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте 169 млрд грн.

Реклама

При этом, как указано в прогнозных платежах по госдолгу, в третьем квартале (июль-сентябрь) Украина должна выплатить 127,54 млрд грн, включая обслуживание и непосредственно погашение, а в четвертом (октябрь-декабрь) – еще 83,84 млрд грн. Общая сумма за два последних квартала 2019 года – 211,38 млрд грн.

В тренде В Украине снова меняется погода: синоптик рассказала, когда придет жара

Новости "Сегодня" писали, что Минфин ранее назвал месяцы по пиковым выплатам госдолга – май и сентябрь этого года.

В июле в Министерстве также сообщили, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в июне 2019 года увеличился в долларовом эквиваленте на 1,96 млрд долларов по сравнению результатом мая – до 80,35 млрд долларов. А объем долга в гривневом эквиваленте сократился на 4,15 млрд грн – до 2,10 трлн грн.

Чтобы справиться со старыми долгами, государство вынуждено брать новые кредиты – уже по более низким ставкам. Такой подход позволит сократить долг в будущем, сообщали в правительстве. Подробнее смотрите в нашем июньском сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама