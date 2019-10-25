Плачков: На сегодня нет необходимости покупать электроэнергию у России

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У Украины на сегодняшний день нет острой необходимости закупать киловатты у России.

Об этом заявил министр топлива и энергетики (2005-2006) Иван Плачков во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"в пятницу вечером 25 октября.

"Я абсолютно ответственно говорю – сегодня нет никакой необходимости покупать электроэнергию в России. Только если мы приняли какое-то политическое решение, но не экономическое. Сегодня 100 мегаватт, завтра – 200, а мы можем вместе с Беларусью получить две тысячи, даже три тысячи мегаватт", – отметил он.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.



С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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