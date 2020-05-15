Плачков: Россия готова отдавать электроэнергию бесплатно

Экс-министр объяснил, почему Россия так рвется на украинский энергорынок

Попыток электрической экспансии в Украину со стороны России за годы независимости было три.

Об этом заявил Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Первая попытка – это был 1999 год, когда РАО "ЕЭС России" хотела использовать украинские сети для экспорта российской электроэнергии как в Европу, так и в Украину.. Борьба была не громкой, но достаточно сложной. Закончилось это противостояние тем, что мы разъединили энергосистему Украины от России. Мы пошли на такой шаг, на который сейчас не идут при проведении военных действий", – отметил он.

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Вторая экспансия, по его словам, была в 2014 году.

"Началась война, сложная ситуация. Это был чисто экономический вопрос. Электроэнергия в России покупалась по высокой цене, а продавалась в Крым – по низкой.В этой суматохе просто был бизнес-проект", – подчеркнул он.

Кроме того, по мнению экс-министра, сегодняшняя ситуация – это попытка серьезной третьей экспансии.

"Это политический вопрос. Когда в Литве закрыли Игналинскую станцию после входа страны в Евросоюз – в Прибалтике – дефицит электроэнергии. Россия инвестировала в Беларусь 10 млрд долларов. В 50 км от Литвы построили атомную станцию. Но Литва на законодательном уровне отказалась покупать эту электроэнергию. Там путь для России закрыт. Но вот есть Украина с большим и объемным рынком. Я думаю, что Россия готова бесплатно отдавать и увеличивать объемы лишь бы зайти на рынок", – резюмировал он.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушил отечественный энергетический комплекс.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Украина может остаться без света и тепла из-за кризиса в энергетике. К такому выводу пришли во время дискуссии Киевского форума по безопасности.

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