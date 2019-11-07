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План "Б": Украина подготовилась к альтернативному реверсу газа

7 ноября, 10:17

Если Россия прекратит прокачку голубого топлива, у "Укртрансгаза" будет запасной вариант поставок

Фото: facebook.com/utg.ua

Фото: facebook.com/utg.ua

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины "Укртрансгаз", который окончательно подготовился к зиме, завершил модернизацию газоизмерительной станции (ГИС) "Гребеники" в Одесской области. Как сообщили в пресс-службе компании, это позволит осуществлять реверсную транспортировку газа из Румынии через Молдову, если Россия остановит транзит газа.

"Модернизация технологической трубопроводной обвязки станции позволила существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС, особенно в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб. м в сутки в реверсном режиме со стороны Молдовы", - уточнили в "Укртрансгазе".

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В компании отметили, что работы осуществлены в соответствии с инициативой CESEC, которая предполагает обеспечение транспортировки природного газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении из Греции через Болгарию и Румынию в Украину и Молдову.

Как сообщалось, в мае 2018 года "Укртрансгаз" успешно провел оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте. А в августе "Укртрансгаз" завершил модернизацию пяти компрессорных станций (КС) для работы в реверсном режиме.

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При этом в октябре Румыния подтвердила предоставление с 1 января 2020 года гарантированных мощностей по поставке газа в Украину в объеме 4,1 млн куб. м в сутки.

Напомним, срок действия контракта на транзит газа между Россией и Украиной истекает 1 января 2020 года. Если стороны не достигнут новых договоренностей, транзит голубого топлива через Украину может прекратиться, что повлияет и на реверсные поставки газа в страну. Украина, Россия и Еврокомиссия продолжают переговоры о транзите газа. Последний раунд состоялся 28 октября.

При этом "Газпром" предлагает продлить существующий контракт на транзит газа. Как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, такой вариант совершенно не устраивает Киев. Украина рассчитывает на получение долгосрочного контракта с "Газпромом" по новым правилам, с учетом европейских требований к транспортировке голубого топлива.

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Источник: Сегодня

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