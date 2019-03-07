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Платежи по госдолгу Украины вырастут на 17 млрд гривен: Минфин обновил прогноз

Сегодня, 09:13

В первом квартале на погашение и обслуживание долгов страна потратит почти 130 миллиардов

Фото из архива "Сегодня"
Фото из архива "Сегодня".
Платежи по госдолгу Украины вырастут на 17 млрд гривен: Минфин обновил прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/18a/1a7/5c518a1a70d38.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/18a/1a7/5c518a1a70d38.jpg Экономика В первом квартале на погашение и обслуживание долгов страна потратит почти 130 миллиардов

Министерство финансов Украины в связи с крупными размещениями облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) увеличило прогнозную оценку платежей в счет погашения и обслуживания государственного долга в 2019 году до 445,67 млрд грн. Это на 17,3 млрд грн больше, чем на начало февраля и на 54,1 млрд грн больше, чем на начало года.

Прогнозируемые выплаты по внутреннему госдолгу теперь составляют 293,14 млрд грн (из них 76,23 млрд грн – на обслуживание), что на 15,79 млрд грн и 52,89 млрд грн превышает оценки месячной и двухмесячной давности.

Минфин прогнозирует выплату 128,81 млрд грн в первом квартале (прогноз на начало года – 120,42 млрд грн), во втором квартале – 153,45 млрд грн (125,86 млрд грн), в третьем – 106,37 млрд грн (93,89 млрд грн), в четвертом – 57,04 млрд грн (51,41 млрд грн).

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По состоянию на начало марта выплаты по внешнему госдолгу в первом квартале 2019 года оцениваются в 32,52 млрд грн, во втором – 50,9 млрд грн, в третьем – 58,73 млрд грн и в четвертом – 10,38 млрд грн.

Прогноз выплат по госдолгу в 2020 году остался практически неизменным: 299,32 млрд грн против 299,88 млрд грн на начало года.

Напомним, в феврале Украина осуществила платежи по госдолгу в иностранной валюте на сумму 1,23 млрд долларов. В Национальном банке Украины (НБУ) подсчитали, что 837,8 млн долларов (в эквиваленте) были направлены на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего и внешнего государственного займа (ОВГЗ, 771,2 млн долларов), а также другим обязательствам Украины в иностранной валюте.

Напомним, по предварительным данным НБУ, международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2019 года составили 20,22 млрд долларов в эквиваленте. За месяц они сократились на 2,9%. Одна из причин – именно выполнение обязательств Украины по госдолгу.

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Тег госдолг, ОВГЗ, обслуживание, резервы, погашение долга, международные резервы

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Источник:

Интерфакс-Украина

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