Платежки за газ по завышенным тарифам: "Нафтогаз" обратился к украинцам
"Нафтогаз" советует украинцам направлять жалобы на горячую линию правительства
НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей газа без счетчиков, которые получили "платежки с увеличенными в разы суммами", направлять жалобы на правительственную горячую линию. Об этом в понедельник, 21 января, информирует пресс-служба компании в Facebook.
В сообщении сказано, что за последние годы норма потребления газа несколько раз пересматривалась в сторону понижения – она сократилась с 9,8 кубометра на человека до 3,3 кубометра.
"Теперь для тех, кто пользуется газом только на плите и не имеет счетчика, снова действует безумная норма 9,8 кубометра на человека. А таких семей по всей стране более 3 млн", – говорится в сообщении.
"Нафтогаз" призвал мотивировать Кабинет Министров принять постановление по утверждению новых норм.
"Каждый должен платить только за фактически потребленный ресурс – это суть реформы газового рынка, который мы всеми силами поддерживаем. Каждый должен нести ответственность за свои действия. Поэтому просим граждан жаловаться на правительственную горячую линию", – сообщает пресс-служба.
Напомним, на прошлой неделе украинцы начали получать обновленные платежки за газ, которые многих шокировали новыми цифрами. В редакцию "Сегодня" поступили десятки звонков от возмущенных людей. "Было 28 гривен в месяц — теперь 84! Куда это годится", — сетуют читатели. Эксперты ожидают от Кабмина снижения норм для населения и советуют для экономии установить счетчики газа.
Ранее сообщалось, что потребителей газа в Украине хотят занести в единую базу. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев напомнил, что отсутствие полного и корректного перечня потребителей затягивает сроки запуска рынка суточного балансирования газа, в последний раз перенесенного с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года.
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