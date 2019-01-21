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Платежки за газ по завышенным тарифам: "Нафтогаз" обратился к украинцам

Сегодня, 14:20

"Нафтогаз" советует украинцам направлять жалобы на горячую линию правительства

Фото: Pixabay
Платежки за газ по завышенным тарифам: "Нафтогаз" обратился к украинцам //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5b5/0c9/5c45b50c9c85c.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5b5/0c9/5c45b50c9c85c.jpg Экономика "Нафтогаз" советует украинцам направлять жалобы на горячую линию правительства

НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей газа без счетчиков, которые получили "платежки с увеличенными в разы суммами", направлять жалобы на правительственную горячую линию. Об этом в понедельник, 21 января, информирует пресс-служба компании в Facebook.

В сообщении сказано, что за последние годы норма потребления газа несколько раз пересматривалась в сторону понижения – она сократилась с 9,8 кубометра на человека до 3,3 кубометра.

"Теперь для тех, кто пользуется газом только на плите и не имеет счетчика, снова действует безумная норма 9,8 кубометра на человека. А таких семей по всей стране более 3 млн", – говорится в сообщении.

"Нафтогаз" призвал мотивировать Кабинет Министров принять постановление по утверждению новых норм.

"Каждый должен платить только за фактически потребленный ресурс – это суть реформы газового рынка, который мы всеми силами поддерживаем. Каждый должен нести ответственность за свои действия. Поэтому просим граждан жаловаться на правительственную горячую линию", – сообщает пресс-служба.

Напомним, на прошлой неделе украинцы начали получать обновленные платежки за газ, которые многих шокировали новыми цифрами. В редакцию "Сегодня" поступили десятки звонков от возмущенных людей. "Было 28 гривен в месяц — теперь 84! Куда это годится", — сетуют читатели. Эксперты ожидают от Кабмина снижения норм для населения и советуют для экономии установить счетчики газа.

Ранее сообщалось, что потребителей газа в Украине хотят занести в единую базу. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев напомнил, что отсутствие полного и корректного перечня потребителей затягивает сроки запуска рынка суточного балансирования газа, в последний раз перенесенного с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года.

газ, ЖКХ, Нафтогаз, платежи

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