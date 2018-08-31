Платежный баланс Украины ушел в "минус"

Дефицит платежного баланса Украины в июле 2018 года составил 170 млн долларов. Благодаря профицитным февралю и апрелю-июню в целом за семь месяцев 2018 года платежный баланс был сведен с профицитом 137 млн долларов. Но это в 5,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

По данным НБУ, дефицит текущего счета в июле 2018 года составил 1,1 млрд долларов Это в 8,8 раза превышает показатель июня-2018 и в 2,7 раза – июля-2017.

"Прежде всего это связано со значительными темпами роста объемов импорта товаров по сравнению с объемами экспорта", – отметили в Нацбанке.

В частности, экспорт товаров в июле-2018 вырос к июлю-2017 на 12,6% – до 3,29 млрд долларов, а импорт – на 24,9%, до 5,02 млрд долларов. Рост экспорта услуг составил 9,9% – до 1,37 млрд долларов, рост импорта услуг – 10,6%, до 3,58 млрд долларов.

В целом за семь месяцев экспорт товаров вырос на 11,8% – до 24,5 млрд долларов, тогда как импорт – на 15,6%, до 30,51 млрд долларов, экспорт услуг – на 10,1%, до 8,59 млрд долларов, импорт – на 8,3%, до 8,09 млрд долларов.

"Общий рост экспорта товаров сдерживался логистическими проблемами в Азовском море, в результате чего рост экспорта металлургической продукции замедлился (до 19,9% г/г)", – указал Нацбанк.

Рост импорта НБУ объяснил высоким потребительским и инвестиционным спросом, на фоне которого существенно увеличились закупки продукции машиностроения (16% г/г), продовольственных товаров (30,8% г/г) и промышленных изделий (28,1%).

"Также высокими темпами продолжался рост энергетического импорта. Из-за продолжающегося роста мировых цен на нефть и природный газ стоимостные объемы импорта энергоносителей выросли на 32,6%", – добавил НБУ.

Напомним, по итогам 2017 года в Украине зафиксирован профицит платежного баланса. "Плюс" составил 2,566 млрд долларов, что вдвое выше профицита за 2016 год. Таким образом, профицит платежного баланса в Украине сохраняется три года подряд.

Впрочем, в МВФ ожидают, что в 2018 году дефицит платежного баланса Украины составит 3,7% ВВП вместо запланированных 3% (примерно на 15 млрд грн), а в 2019 году он составит 3,5%.

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