Платежный баланс Украины вышел в "плюс" четвертый год подряд
Он сведен с профицитом 2,9 млрд долларов
Платежный баланс Украины по итогам 2018 года сведен с профицитом 2,9 млрд долларов, информирует пресс-служба Национального банка Украины в четверг, 31 января.
"Положительное сальдо платежного баланса фиксируется четвертый год подряд. В частности, в прошлом году в первую очередь благодаря значительному притоку капитала по финансовому счету: получению официального финансирования от международных партнеров и привлечением на внешних рынках", – сказано в сообщении.
Регулятор напомнил, что в 2017 году платежный баланс страны сформировался с профицитом 2,6 млрд долларов.
По данным НБУ, формирование профицита сводного баланса обусловило рост международных резервов до 20,8 млрд долларов.
Напомним, профицит платежного баланса отражает ситуацию, когда суммарные валютные поступления в страну превышают их суммарный отток за пределы государства.
Ранее НБУ перечислил риски, которые угрожают экономической стабильности в Украине. В частности, речь идет о традиционном усилении неопределенности в год президентских и парламентских выборов.
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