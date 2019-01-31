Платежный баланс Украины вышел в "плюс" четвертый год подряд

Он сведен с профицитом 2,9 млрд долларов

Фото: Pixabay

Платежный баланс Украины вышел в "плюс" четвертый год подряд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/341/aad/5c5341aad796d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/341/aad/5c5341aad796d.jpg 2019-01-31T20:56:00+02:00 Экономика Он сведен с профицитом 2,9 млрд долларов

Платежный баланс Украины по итогам 2018 года сведен с профицитом 2,9 млрд долларов, информирует пресс-служба Национального банка Украины в четверг, 31 января.

"Положительное сальдо платежного баланса фиксируется четвертый год подряд. В частности, в прошлом году в первую очередь благодаря значительному притоку капитала по финансовому счету: получению официального финансирования от международных партнеров и привлечением на внешних рынках", – сказано в сообщении.

Регулятор напомнил, что в 2017 году платежный баланс страны сформировался с профицитом 2,6 млрд долларов.

По данным НБУ, формирование профицита сводного баланса обусловило рост международных резервов до 20,8 млрд долларов.

Напомним, профицит платежного баланса отражает ситуацию, когда суммарные валютные поступления в страну превышают их суммарный отток за пределы государства.

Ранее НБУ перечислил риски, которые угрожают экономической стабильности в Украине. В частности, речь идет о традиционном усилении неопределенности в год президентских и парламентских выборов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Платежный баланс Украины вышел в "плюс" четвертый год подряд". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...