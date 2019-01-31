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Платежный баланс Украины вышел в "плюс" четвертый год подряд

31 января, 20:56

Он сведен с профицитом 2,9 млрд долларов

Фото: Pixabay
Платежный баланс Украины вышел в "плюс" четвертый год подряд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/341/aad/5c5341aad796d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/341/aad/5c5341aad796d.jpg Экономика Он сведен с профицитом 2,9 млрд долларов

Платежный баланс Украины по итогам 2018 года сведен с профицитом 2,9 млрд долларов, информирует пресс-служба Национального банка Украины в четверг, 31 января.

"Положительное сальдо платежного баланса фиксируется четвертый год подряд. В частности, в прошлом году в первую очередь благодаря значительному притоку капитала по финансовому счету: получению официального финансирования от международных партнеров и привлечением на внешних рынках", – сказано в сообщении.

Регулятор напомнил, что в 2017 году платежный баланс страны сформировался с профицитом 2,6 млрд долларов.

По данным НБУ, формирование профицита сводного баланса обусловило рост международных резервов до 20,8 млрд долларов.

Напомним, профицит платежного баланса отражает ситуацию, когда суммарные валютные поступления в страну превышают их суммарный отток за пределы государства.

 

 

Ранее НБУ перечислил риски, которые угрожают экономической стабильности в Украине. В частности, речь идет о традиционном усилении неопределенности в год президентских и парламентских выборов.

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Тег НБУ, платежный баланс, профицит

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