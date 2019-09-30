PledgeForPlanet – новая инициатива компании Mars усиливает действия по борьбе с изменением климата

Запуск новой инициативы расширяет меры по реализации Плана устойчивого развития следующего поколения компании Mars, в который она планирует инвестировать 1 млрд. долларов

Компания Mars объявила о своих намерениях ускорить действия для борьбы с изменением климата, запустив новую инициативу #PledgeForPlanet. Согласно наиболее амбициозной цели Парижского соглашения – ограничить поднятие глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия, – Mars обязуется еще больше сократить выбросы парниковых газов от своих прямых операций и призывает своих поставщиков присоединиться к инициативе.

Запуск новой инициативы расширяет меры по реализации Плана устойчивого развития следующего поколения компании Mars, в который она планирует инвестировать 1 млрд долларов. Основываясь на рекомендациях ученых о поддержке здоровой экологической ситуации на планете, Mars планирует максимально снизить уровень выбросов парниковых газов, сократить использование ресурсов и уменьшить количество отходов во всей цепочке поставок и производства.

Инициатива #PledgeForPlanet является частью обязательств Mars достичь использования 100% возобновляемой энергии до 2040 года. Сегодня в целом Mars использует более половины электроэнергии из возобновляемых источников, а в таких странах как США, Великобритания, Мексика и вскоре Австралия – 100% возобновляемой энергии.

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Президент компании Mars Грант Ф. Рид сказал: "Изменение климата – реальная и ощутимая угроза для общества. Например, в нашем бизнесе мы уже видим, что это риск для существования мелких фермеров, которые обеспечивают большинство ингредиентов для нашей продукции. Поскольку мы являемся представителями семейного бизнеса, который мыслит поколениями и стремится к позитивным изменениям в мире, наши обязанности и амбиции выходят за рамки уменьшения этого риска. Мы стремимся действовать на благо планеты".

Минди Лаббер, президент международной экологической организации Ceres, прокомментировала: "Новая инициатива Mars #PledgeForPlanet – это похвальная реакция на неотложность проблемы климатического кризиса. Этот смелый новый план подтверждает лидерство компании Mars в борьбе с изменением климата и должен подтолкнуть других к активизации действий по сокращению выбросов и переходу на возобновляемые источники энергии".

Инициатива компании Mars не ограничивается рамками собственного бизнеса компании, но и призывает партнеров, поставщиков и граждан взять на себя обязательства защитить планету и решить причины климатических изменений. План компании Mars также включает стремление к сокращению общих выбросов парниковых газов через цепочку поставки на 27% до 2025 года и на 67% к 2050 году.

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