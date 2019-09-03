Плюс 40% к ВВП: у Зеленского объяснили, за счет чего вырастет экономика Украины

Премьер-министр Гончарук уверен, что стране нужны не только инвестиции

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Кабинет министров планирует обеспечить рост украинской экономики в ближайшие годы за счет притока прямых иностранных инвестиций и увеличения продуктивности труда. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее поставил перед Кабмином задачу обеспечить в течение пяти лет рост ВВП по меньшей мере на 40%.

"Два основных фактора являются причинами экономического роста – продуктивность труда и прямые иностранные инвестиции. Это два ключевых фактора, на которых мы сосредоточимся", - сказал Гончарук в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам премьера, увеличивать продуктивность труда нужно за счет образования и технологий, поэтому государство будет поддерживать эти направления. Кроме этого, Кабмин планирует уменьшить роль государства в экономике, чтобы создать конкурентную среду. Помочь в этом должна приватизация.

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Что касается притока инвестиций, то, как отметил Гончарук, их не стоит ждать стране, в которой не действует система защиты права собственности. Потому государство должно побороть ряд негативных явлений, в первую очередь – рейдерство.

Открытым остается вопрос удешевления стоимости кредитных ресурсов для населения и бизнеса, отметил Гончарук. К слову, на встрече с топ-чиновниками и депутатами 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил курс на снижение процентов по кредитам. По мнению главы государства, работать над этим вопросом должно правительство в тесном диалоге с Национальным банком.

Напомним, сам Зеленский планирует достичь роста экономики в Украине на 5-7% ежегодно. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале – Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП.

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