По делу "Роттердам+" нет доказательной базы – эксперт

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

За три года расследования НАБУ не собрало доказательную базу по делу "Роттердам+", а потому в суде оно развалится. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире одного из украинских телеканалов.

"Уже почти три года длится это расследование. И фактически как таковой доказательной базы не было собрано. То есть, к сегодняшнему моменту, насколько я знаю, даже в суде не понимают, каким будет основное доказательство того, что "Роттердам+" наносил убытки. Скажем так, кому? Государству, правительству, конкретным предприятиям? Если мы помним, то претензия НАБУ свелась к тому, что 18 млрд гривен - это даже не убытки, а потерянная выгода, которую недополучили потребители. Такой формулировки в законодательстве Украины нет, в Уголовном кодексе нет", – сказал Корольчук.

Эксперт отметил, что даже позиция самого НАБУ относительно дела в последнее время изменилась, и там признали, что не имеют претензий к ценовому индексу АРI2. Корольчук также напомнил, что отечественные и международные компании провели ряд исследований, которыми подтверждена обоснованность формулы.

"Когда НАБУ на ходу меняет свою позицию, оказывается, что, например, индекс АРI2 их устраивает. То есть, "Роттердам", выходит, уже понятен для них, и такая формула имеет право на существование. До того это все отбрасывалось представителями НАБУ... А вот вопрос "плюса" - доставки – для них еще остается открытым. Но меня удивляет, например, что сколько было исследований - это и Ernst & Young (известная аудиторская компания), и ISC market (британская компания на рынке энергетики), и Euracoal (международная организация)... Они все признали тот факт, что "плюс" уже входит в формулу", – объяснил Корольчук.

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Эксперт также обратил внимание, что на совещании у президента по энергетическим вопросам было признано – на сегодня цена угля по формуле "Роттердам+" является самой низкой. Однако в Украине невозможно купить его по такой цене.

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"Оказалось, что если сегодня завозить уголь из Роттердама по формуле "Роттердам+" (АРI2 индекс), то там цена выходит около 1,8 тыс. грн за тонну. С другой стороны, этого угля не так и много на мировом рынке. То есть, купить его по такой цене сегодня не получается. Например, компания ДТЭК, которая объявляла открытые тендеры на закупки этого угля, провела несколько торгов, и на этом закончилась история. Никто не готов привезти по такой цене", – сказал Корольчук.

Напомним, по информации СМИ, на совещании у президента по энергетическим вопросам, которое состоялось 19 августа, выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+" сейчас дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии. Цена по "Роттердам +" составляет 1,74 тыс. грн за тонну, импорт из Колумбии и США – 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР – 1,8 тыс. грн за тонну.

При этом глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко заявляла, что формула "Роттердам+" позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн, поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения. А председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщал, что государственные шахты с момента принятия формулы "Роттердам+" получили дополнительно более 10 млрд грн.

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