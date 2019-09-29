По примеру Польши и Турции: как Украине избежать газового давления России

Самой удачной для Украины, по мнению эксперта, была бы модель создания газового хаба внутри страны

/ Фото: Юрий Кузнецов

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Несмотря на обнародование постановления о разделении "Нафтогаза", говорить о том, какой конкретно будет схема, еще рано, считают эксперты. Ведь сам анбандлинг предусматривает наличие огромного количества дополнительных документов. И суть разделения станет понятна именно из деталей.

Алексей Кущ считает, что самой удачной для Украины была бы модель создания газового хаба внутри страны.

"Эта модель предполагает, что мы переносим узлы коммерческого учета с западной границы на восточную, и вся наша ГТС оказывается включенной в единую европейскую систему. Управление нашей ГТС и подземными хранилищами переходит в руки географического хаба, который в реальности является рыночной оболочкой, в которую заходят газовые трейдеры и заключают контракты с поставщиком газа, то есть заполняют эту оболочку конкретным содержанием. В таком случае переговоры с Россией вели бы уже не наши чиновники, а европейские трейдеры. По такой модели идет, например, Польша, которая пытается стать газовым хабом центральной Европы. По этой модели идет Турция, которая пытается стать газовым хабом Южной Европы. Газовый хаб стал бы предохранителем от политического давления", – говорит он.

При такой системе не было бы необходимости в транзитном контракте Украины с Россией, считает экономист.

"Россия хочет, чтобы за столом переговоров с ней сидели не европейские трейдеры, а украинские чиновники. Потому что европейские газотрейдеры для них – это та курица, которая несет золотые яйца, они никогда не будут выдвигать им политические требования. А украинским чиновникам можно под газовыми поводами выдвигать политические претензии. Для чиновников это удобно: они становятся фигурами, с которыми составляются какие-то предложения. Но для страны в целом это совершенно невыгодная модель", – говорит Алексей Кущ.

Напомним, по мнению экспертов, чтобы начать "играть по европейским правилам", Украина должна принять соответствующие законодательные изменения, и тут также возможны варианты.

Новости "Сегодня" писали, что, по мнению главы правления альянса "Новая энергия Украины" Валерия Боровика, решение Кабмина по модели анбандлинга усилит позиции Украины на трехсторонних газовых переговорах, которые сегодня проходят в Брюсселе относительно транзита газа с 2020 года.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Тайны анбандлинга: попадет ли Украина снова в газовую зависимость от России".

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