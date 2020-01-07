По продолжению "Северного потока – 2" в Европе пустили российский газ

Сварка трубы газопровода "Северный поток - 2". Фото: nord-stream2.com

Строительство российского газопровода в обход Украины "Северный поток – 2" приостановлено из-за санкций, которые ввели США. Однако, с 1 января 2020 года газ уже официально пошел по первой нитке газопровода Eugal – продолжения "Северного потока – 2" на территории Германии до границы с Чехией. Об этом заявил пресс-секретарь компании Gascade Джордж Вюстнер, пишет Deutsche Welle.

Он объяснил, что газ закачивают в Eugal из трубопровода Nel. Таким образом, новая транспортная инфраструктура, которую сдали в эксплуатацию в конце 2019 года, технологически не простаивает, а поддерживается в рабочем состоянии с помощью газа из действующего "Северного потока".

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Но это не спасает "Газпром" от финансовых убытков, ведь российская компания платит за полностью забронированный Eugal, хотя использует его лишь частично. Так, Вюстнер подтвердил, что мощности Eugal забронированы на длительный срок, однако "по соображениям защиты данных" отказался сообщать, кем именно.

Издание предполагает, что речь идет именно о российском "Газпроме", так как задача двух нитей Eugal (вторая по плану будет построена до конца 2020 года) – служить продолжением двух труб "Северного потока – 2". Также Opal и Nel является продолжением на территории Германии действующих с 2012 года двух нитей первого "Северного потока".

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

До завершения российского проекта "Северный поток – 2" осталось проложить 160 километров труб, и в Кремле уверяю, что трубопровод будет завершен. Правительство Германии также полагает, что введенные США санкции не навредят проекту в целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

При этом "Северный поток – 2" уже получил последнее разрешение на строительство в Европе. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета:

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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