По территории Украины проследовал контейнерный поезд из Китая в ЕС

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По территории Украины, которая планирует купить еще 40 американских локомотивов, 3 – 5 января 2020 года проследовал контейнерный поезд из Китая в Евросоюз. Он проехал через пограничные переходы Зерновое – Изов за 39 часов и 54 минуты. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Транзит возвращается. С символизмом в новом году. 39 часов и 54 минуты по территории Украины ехал первый контейнерный поезд из Китая в Евросоюз! Впервые поезд ехал широкой колеей LHS без перегрузки на границе. Встречали его коллеги в польском Славкуве", – написал он в Facebook.

Кравцов отметил, что маршрут Китай – ЕС транзитом по Украине является надежным, дешевым и удобным для всех участников этой логистической цепи, а этот поезд – хороший знак в организации масштабных проектов с Китаем и Средней Азией для "Укрзализныци".

В составе поезда – 45 сорокафутовых контейнеров. Контейнерный поезд выехал из китайского Сианя в Славкув 12 дней назад. В Сиане, который является бывшей столицей Китая, начинался исторический Шелковый путь. Это один из самых развитых сухих портов и логистических центров Нового Шелкового пути.

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Руководитель "Укрзализныци" отметил важность проектов с Китаем и Средней Азией.

"Транзит из Китая в страны ЕС имеет ряд искусственных преград с политической окраской. Это вопрос не бизнеса, а геополитики. Но маршрут Китай – ЕС транзитом по Украине является надежным, дешевым и удобным для всех участников этой логистической цепи. А этот поезд – хороший знак и первая важная ласточка в организации масштабных проектов с Китаем и Средней Азией для "Укрзализныци". Широкая колея, которую эксплуатирует "Укрзализныця", наиболее протяженная на западе", – отметил Евгений Кравцов.

Он также подчеркнул перспективы развития таких маршрутов.

"Укрзализныця" может быть частью сухопутного маршрута, морского и маршрута ТМТМ (Транскаспийского международного транспортного маршрута). УЗ – максимально надежный партнер для транзита, поскольку предлагает альтернативные и выгодные маршруты", – сообщил глава правления госкомпании.

В целом по территории Украины контейнерные поезда перевозят грузы из КНР в Словакию, Венгрию и Германию.

Сейчас по территории Украины курсируют 33 контейнерных поезда, из которых девять – в международном сообщении. В них за 11 месяцев 2019 года перевезено 140,6 тыс. TEU. Это на 65% больше, чем за соответствующий период 2018 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что через Украину начал курсировать контейнерный поезд из Китая в Словакию. Грузопоток переориентировали по этому маршруту с польской территории, так как маршрут через Украину короче на 520 километров.

Также мы сообщали о том, что Украина, Беларусь и Литва также запустили новый контейнерный поезд.

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