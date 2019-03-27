По вкладу на гражданина: в каких банках украинцы хранят свои сбережения

Нацбанк начал публиковать информацию о количестве и размерах банковских депозитов

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По вкладу на гражданина: в каких банках украинцы хранят свои сбережения Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a32/55c/5c9a3255c6bda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a32/55c/5c9a3255c6bda.jpg 2019-03-27T07:52:00+02:00 Экономика Нацбанк начал публиковать информацию о количестве и размерах банковских депозитов

Многие люди, раздумывая, стоит ли хранить деньги на банковских депозитах и если да, то в каких банках, хотели бы ориентироваться на опыт других людей. До недавнего времени эти данные были "засекречены". Однако перед самым Новым годом Нацбанк выдал постановление №157, которым обязал банки публиковать сводные данные о числе вкладчиков – физических лиц и размерах вкладов, в том числе в иностранной валюте. Такая информация должна теперь появляться на сайте каждого банка ежемесячно. А сводные данные будут публиковаться на сайте НБУ.

В марте НБУ впервые опубликовал данные о депозитах в украинских банках (в списке представленных финучреждений отсутствует Ощадбанк, так как защиту вкладов в нем гарантирует государство, а не Фонд гарантирования вкладов, как у всех других банков). Эта информация поможет ориентироваться, какие банки наиболее популярны у вкладчиков, в каких хранят самые крупные вклады в гривне и в валюте. Сайт "Сегодня" тоже решил проанализировать эти данные.

Прежде всего ,обращает на себя внимание общее число депозитов. Суммируя данные НБУ, получаем, что в 77 украинских банках насчитывается почти 41 млн вкладов физических лиц (40 979 571 вкладов). То есть практически по одному депозиту на каждого гражданина, включая несовершеннолетних.

Такая цифра легко объясняется тем, что многие украинцы, выбравшие банковские депозиты в качестве сбережения своих денег, имеют по несколько вкладов, очевидно в разных банках. Однако такая цифра все равно может свидетельствовать о популярности депозитов как одного из самых доступных инструментов преумножения личного капитала.

Больше половины вкладов депозитных вкладов размещены в ПриватБанке - свыше 21,5 млн вкладов. Это значит, что в одном этом банке депозитных вкладов больше, чем во всех других действующих украинских банках. Сразу отметим, что именно этот крупнейший государственный банк лидирует также по числу вкладов и по сумме вкладов физлиц.

Второй по числу депозитных вкладов банк – "Райффайзен Банк Аваль" – насчитывает только 2,36 млн счетов вкладчиков. Два банка – "Дойче Банк ДБУ" и "Расчетный центр" – не открывают депозиты для физических лиц. А ТОП-7 банков по числе депозитных вкладов выглядит так:

Название банка Число депозитов физлиц ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 21 574 159 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 2 363 460 АТ "УкрСиббанк" 2 099 448 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 1 859 155 ПАT "ПУМБ" 1 772 216 АБ "Укргазбанк" 1 418 068 ПАТ "А – БАНК" 1 237 390

Далеко не во все депозитные счета используются для хранения денег. Например, в ряде банков очень много счетов, на которых сберегается меньше 10 гривен (счета, которые в настоящее время не используются) – такую категорию депозитов НБУ указывает отдельно.

Например, в банке "Аркада" таких счетов, на которых почти нет денег, только 7% (около 500 из 7 тысяч). А вот в "Правекс-банке" из 129 тысяч депозитных счетов на 91 тыс. сберегается меньше 10 гривен. В "Альфа-банке" из 1,9 млн счетов – 1,2 млн таких, где сумма сбережений меньше 10 грн.

Таким образом, количество открытых депозитных счетов – далеко не всегда показатель того, что именно в этом банке украинцы предпочитают хранить деньги. Возможно, где-то счета открываются в основном для текущих операций. В целом в украинской банковской системе насчитывается 15,8 млн депозитных счетов, денег на которых люди практически не держат.

Рейтинг банков по суммам хранящихся на депозите денег выглядит следующим образом:

Название банка Сумма вкладов (тыс. грн) В т. ч в валюте (тыс. грн) ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 188 620 398 73 788 306 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 31 602 561 17 075 700 АТ "Укрексімбанк" 26 791 073 18 176 212 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 25 740 529 8 403 574 АБ "Укргазбанк" 22 077 073 12 329 228 АТ "УкрСиббанк" 17 694 636 8 495 648 ПАT "ПУМБ" 17 400 644 9 057 056

Наибольшее количество депозитов – это счета, на которых украинцы хранят от 10 до 100 тыс. грн. – таких счетов 24,3 млн. Правда, и среди этих счетов далеко не все – накопительные. Именно среди этой категории значительная часть счетов – зарплатные. Средняя сумма сбережений на таких депозитах – порядка 4,5 тыс. грн.

А вот депозитов, на которых сберегается от 100 тыс. до 200 тыс. грн – суммы, проценты с которых уже могут стать какой-то прибавкой к семейному бюджету, – в украинских банках насчитывается всего около полумиллиона (почти 489 тыс.). С одной стороны, владельцы таких счетов защищены от денежных потерь, если банк будет выведен с рынка: суммы вкладов до 200 тыс. будут гарантированно возвращены владельцам Фондом гарантирования вкладов физлиц. А с другой стороны, имея сбережения в 100-200 тыс. грн, можно получать уже ощутимую прибавку к зарплате или пенсии. Например, если положить 100 тыс. на срочный вклад в банк под 15%, можно за год "заработать" 15 тыс. грн (это "грубый" подсчет, без учета налогов и комиссии банка).

На 300 тысячах счетов украинцы хранят суммы от 200 тыс. до 500 тыс. грн, т. е. такие, которые превышают гарантированную сумму возврата (напомним, она равна 200 тыс. грн). И, наконец, есть в украинских банках 98 тыс. счетов, на которых хранится свыше 500 тыс. грн. По количеству таких крупных депозитов банки располагаются следующим образом:

Название банка Количество депозитов объемом свыше 500 тыс. грн Сумма денег на этих депозитах ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 41 537 53 255 258 АТ "Укрексимбанк" 7 009 17 333 445 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 6 322 9 931 994 АТ "УкрСиббанк" 5 386 7 443 903 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 6 655 16 898 080 АБ "Укргазбанк" 4 423 10 207 809 ПАT "ПУМБ" 4 128 9 208 066

Валютных депозитов украинцы держат в 8 раз меньше, чем гривневых – 5,9 млн. Причем рейтинг банков по числу валютных депозитов отличается от рейтинга по общему числу вкладов. Не одинакова у банков и доля валютных вкладов в депозитном портфеле.

Название банка Количество валютных депозитов ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 3 943 038 АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" 378 722 АТ "УкрСиббанк" 195 929 ПАТ "КРЕДОБАНК" 139 103 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 129 601 ПАТ "УКРСОЦБАНК" 105 885 ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 105 844

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Если у ПриватБанка процент валютных депозитов составляет всего 18%, то, например, у "Райфайзен Банк Аваль" – только 3%. В то же время у "Сбербанка России" – 42%.

Среди вкладов в иностранной валюте большинство таких, где на сегодняшний момент сберегается меньше 10 грн. Из 5,9 млн валютных депозитов таких 3,5 млн. Многие из таких счетов, вероятно, люди активно использовали единожды, а затем просто не стали закрывать. Либо используют периодически, например во время путешествий за границу, а в другое время не торопятся их пополнять.

Напомним, недавно в Украине развенчали фейк российских СМИ о якобы зачистке украинской банковской системы.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.