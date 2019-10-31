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По всей Украине отключат таксофоны "Укртелекома"

31 октября, 13:48

В компании назвали дату, с которой услуга больше не будет предоставляться

/ Фото: Pixabay

"Укртелеком", который намерен ускорить подключение сел к интернету, с 1 февраля 2020 года прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования. В компании объясняют, что современные технологии связи не оставляет места для таксофонов.

"Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если в 2017 году ежемесячно использовалось около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году – менее 380 тыс. минут", – сообщили в компании.

В "Укртелекоме" подчеркнули, что из-за доступности мобильной связи, коммуникаторов и мессенджеров таксофония потеряла свою социальную значимость.

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Сейчас сеть "Укртелекома" насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, и практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит всего около 2,5 минут разговоров.

"Оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, что вызывает сложности с эксплуатацией. Уже годы как услуга таксофонии является убыточной. Кроме того, в последнее время в компанию были неоднократные обращения от различных структур и организаций относительно размещения таксофонов на коммерческой основе, то есть с уплатой "Укртелекомом" арендной платы за их размещение", – подчеркивают в компании.

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При этом "Укртелеком" сосредоточится на модернизации и развитии телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы предоставлять клиентам современные услуги, в частности, оптического интернета.

Как сообщалось, "Укртелеком" реализует проект по развитию оптического доступа к сети интернет и подключает к оптике села, чтобы тысячи их жителей могли пользоваться быстрым интернетом и услугами телевидения. Ранее специалисты рассказывали сайту "Сегодня", что именно отсутствие интернета в селах мешает развитию безналичных платежей в Украине.

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Источник: Интерфакс-Украина

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