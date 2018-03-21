По запросу НАБУ суд признал недействительными 60 "нефтяных" договоров на почти 3 млрд грн

Как объяснили в Бюро, лица, которые не имели на это права, заключали договоры от имени "Укрнафты"

Киевский апелляционный хозяйственный суд частично удовлетворил исковое заявление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к ПАО "Укрнафта" и ООО "Котлас" и признал недействительными 60 договоров купли-продажи нефтепродуктов на общую сумму 2,94 млрд грн. Соответствующее решение вступило в законную силу 6 марта 2018, сообщила 20 марта пресс-служба НАБУ.

В Бюро рассказали, что от имени ОАО "Укрнафта" (50%+1 акция принадлежат государственному НАК "Нафтогаз Украины") в 2015 году были заключены соглашения с ООО "Котлас" о поставке нефтепродуктов. Вместе с тем, лица, заключившие договор от имени "Укрнафты", не имели на это права, заявили в НАБУ.

По этим договорам, как объяснили в Бюро, компания "Котлас" обязывалась поставить "Укрнафте" нефтепродукты, а "Укрнафта", в свою очередь, обязывалась за них заплатить. Однако, как в дальнейшем выяснили детективы Национального бюро, поставки в оговоренных объемах "Котлас" не осуществил, хотя и получил средства от "Укрнафты".

"Исковое заявление НАБУ основывается на материалах уголовного производства, расследование по которому осуществляют детективы Национального бюро с августа 2016 года. В рамках этого дела исследуются факты возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "Укрнафта" и ряда коммерческих компаний с целью завладения сырой нефтью на общую сумму более 7,7 млрд грн", – рассказали в Бюро.

В НАБУ отметили: в 2017 году удалось добиться того, что некоторые коммерческие компании добровольно возместили ПАО "Укрнафта" более 51,7 млн грн.

"Решение суда апелляционной инстанции, который согласился с правовой позицией Национального бюро по заключению договоров купли-продажи нефтепродуктов, является существенным основанием для возмещения убытков, причиненных интересам государства", – добавили в НАБУ.

Напомним, в сентябре 2017 года НАБУ пришло с обысками в Госисполнительную службу - обыски прощли в рамках расследования производства по факту завладения имуществом ПАО "Укрнафта". Национальное антикоррупционное бюро также неоднократно проводило обыски и в самой "Укрнафте".