Победа Польши в суде по доступу "Газпрома" к OPAL: в "Нафтогазе" сделали заявление

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Решение Европейского суда юстиции об отмене расширенного доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL, который является продолжением "Северного потока", стало для Украины приятным сюрпризом.

Об этом во вторник, 10 сентября, написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Суд прямо указывает на то, что не был соблюден принцип "энергетической солидарности"… Надеюсь, что все это является признаком постепенного изменения отношения Европы к "Газпрому" и использованию Россией газа в качестве инструмента политического влияния", – сообщил он.

Причем Витренко добавил, что тестом для этого станут трехсторонние переговоры, которые пройдут на следующей неделе, а также рассмотрение Еврокомиссией жалобы Украины на злоупотребление "Газпромом" монопольным положением.

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Напомним, что трубопровод OPAL является сухопутным продолжением газопровода "Северный поток" по территории Германии, доставляющего газ из России в страны Евросоюза. Газ поступает в Германию до границы с Чехией. Его мощность составляет 36 млрд куб. м в год.

В июле 2017 года Европейский суд и Высший земельный суд Дюссельдорфа сняли обеспечительные меры на использование "Газпромом" мощностей OPAL, наложенные по иску польского энергетического концерна PGNiG. Однако польская сторона оспорила это решение.

10 сентября Минэнерго Польши сообщило, что Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL. А глава PGNiG Петр Возняк заявил, что решение суда должно увеличить транзит газа по Украине, который по итогам 2018 года составил 86,8 млрд куб. м, почти на 12,5 млрд куб. м в год.

Между тем контракт, который Украина заключила с Россией на транзит газа, был подписан в 2009 году и истекает в 2019-м. Вопрос транзита с 2020-го будет обсуждаться 19 сентября. Но украинская сторона уже отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита:

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