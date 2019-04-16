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Победа Украины в международном суде: Россия отказалась выполнять решение

Сегодня, 18:24

Речь идет о решении арбитража в пользу "Укрнафты"

alekseev.com.ua
alekseev.com.ua.

Россия не признает законность решения Международного арбитражного суда, обязавшего ее выплатить "Укрнафте" компенсацию за экспроприацию имущества компании в аннексированном Крыму в размере почти 44,46 млн долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

"Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска", – отметили в ведомстве.

В Минюсте РФ добавили, что Москва планирует оспаривать решение суда и использовать "все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии".

Напомним, в октябре 2014 года "Укрнафта" уведомила Россию о нарушении прав компании, однако та проигнорировала сообщение о наличии спора. В январе 2015 года компания передала спор на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли.

16 апреля 2019 года пресс-служба "Укрнафты" сообщила, что 12 апреля Международный арбитражный суд постановил взыскать с России в пользу "Укрнафты" почти 44,46 млн долларов компенсации за утраченное крымское имущество, а также более 3,5 млн долларов арбитражных расходов. В компании уточнили, что речь идет о правах собственности на 16 автозаправочных станций и ряд административных помещений на территории полуострова.

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Тег Россия, суд, Крым, укрнафта

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Источник:

ТАСС

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