Больша разборка: почему бензин стоит так дорого

Во всех подводных камнях темы "Из чего состоит цена бензина" нам помогли разобраться Артем Куюн (Консалтинговая группа "А-95") и Геннадий Рябцев (НТЦ "Психея").

Какова роль нефти в бензине?

Как известно, цены на топливо зависят от нефти, из которой его производят. Из одного барреля (158 литров нефти) получается около 100 литров бензина. Доля нефти в цене бензина достигает до 30%. На стоимость черного золота влияют баланс спроса и предложения нефти в мире, а также ситуация на финансовых рынках. Природные катаклизмы и технологические сбои, приводящие к сокращению добычи, толкают цену барреля вверх.

Объем нефти на рынке зависит, в частности, от политики картеля стран-добытчиков (ОПЕК). Учитывая условия в мире, эта организация согласовывает для каждого своего члена квоту на добычу, поддерживая тем самым оптимальный, по мнению картеля, уровень цен. Другой фактор — масштабы притока и оттока капитала на рынок "бумажной" нефти (фьючерсы, опционы и т. д.).

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На этом рынке противостоят глобальные финансовые игроки, сражающиеся за максимум отдачи от своих инвестиций. Располагая значительными средствами, они часто сами организуют "подходящие" новости, определяя время и порядок подачи которых, можно хорошо заработать. И сегодня при избыточном предложении, огромных запасах и невысоком спросе на нефть мы имеем необоснованно завышенные и цены на это сырье.

Почему сейчас топлива больше ввозят, чем производят?

Поскольку своей нефти в Украине очень мало, 80% черного золота и ее производных наша страна импортирует. В случае с сырой нефтью ее "трансформируют" в бензин, дизель или другие нефтепродукты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

До 2005 года Украина обеспечивала свои потребности в бензине и дизтопливе за счет своего производства, а импорт поставлялся как имиджевая позиция для розничных сетей. Проектная мощность всех семи наших НПЗ превышает 52 млн т сырья в год. При своевременной модернизации этого хватило бы на почти пятикратное покрытие потребностей. Но заводы не дождались инвестиций и один за другим были остановлены. Остались лишь Кременчугский НПЗ (частный) и Шебелинский ГПЗ государственной "Укргаздобычи". Сегодня они обеспечивают до 20% рынка.

Запустить другие НПЗ не имеет смысла — они устарели. К тому же, предположение, что стоимость нефтепродуктов можно снизить, перерабатывая отечественное сырье, ошибочно. Объемы собственной добычи на цену топлива влияют слабо, поскольку переработчики все равно покупают нефть по рыночным ценам. А себестоимость добычи в Украине не ниже, чем в Азербайджане, РФ или Казахстане.

Что входит в цену одного литра бензина

Цену литра бензина и дизтоплива "на руки" определяют три составляющие: закупочная стоимость нефтепродуктов, уровень налогов и затраты операторов. Закупочная стоимость (цена на границе) включает стоимость переработанной нефти, затраты на ее транспортировку, заработок нефтепереработчика и маржу трейдера.

Стоимость на границе составляет 47% в розничной цене бензина и 52% в цене дизтоплива. Второй по величине компонент цены — налоги. В этом году акцизный сбор с бензинов — 213,5 евро за 1000 л, на дизтопливо — 139,5 евро за 1000 л. С учетом 20% НДС, доля налогов в цене бензинов на АЗС — 40%, ДТ — 33%. Для сравнения: в ЕС в среднем доля налогов для бензинов — 60% и для ДТ — 54%.

Еще 2—3% приходится на логистику: транспортировку (с учетом потерь продукта), условно-постоянные затраты АЗС (электричество, вода, охрана, инкассация, зарплата сотрудников, возврат кредитов). Операторам "белого" рынка остается 8% торговой наценки. Эта величина сопоставима с европейским уровнем, так что о сверхприбылях трейдеров, предлагающих качественное топливо и уплативших все налоги, речь не идет. Другое дело — те, кто налоги не платит.

Ежегодно бюджеты всех уровней недополучают миллиарды гривен из-за бездействия органов власти и активного использования отдельными субъектами хозяйствования схем уклонения от уплаты налогов благодаря переносу, сокрытию или занижению базы налогообложения. Особенно распространена торговля суррогатами, отпуск топлива без выдачи фискальных чеков и оптовая торговля за наличный расчет без оформления бухгалтерских документов.

Почему так бывает, что нефть дешевеет, а у нас топливо дешевеет слабо или даже дорожает?

Между стоимостью нефти в мире и ценой топлива в Украине — длинная связь, на которую влияют до 300 факторов. Основные — действительно внешние: цены на нефть и нефтепродукты в Европе, прогнозы в отношении них. Цена нефти тянет за собой оптовую стоимость топлива в Европе, что влияет на оптовый рынок в Украине и лишь потом — на цены наших АЗС.

Тенденции на еврорынке проявляются у нас спустя 10—14 дней, за это время обновляются запасы розничных сетей. В этот период мы действительно можем наблюдать, что после падения цен на нефть цены топлива в Украине какое-то время остаются стабильными. Нередко случается так, что наш рынок не успевает отыграть мировые тенденции, и небольшой рост цен на нефть никак не отражается на ценовых табло АЗС.

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Это правило работает в обе стороны, поэтому небольшие падения мы также можем не заметить. Но есть внутренние факторы, которые иногда не позволяют топливу дешеветь при снижении цен за границей. Главный — курс доллара и евро, за которые закупается до 85% реализуемых у нас нефтепродуктов. Каждая 1 грн ослабления/укрепления нацвалюты означает рост розничной цены топлива на 70—80 коп./л, и наоборот.

Как бороться с рынком поддельного топлива?

Рынок подпольного топлива в Украине многие годы был достаточно объемным и занимал около 36% продаж. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, в Кабмине в прошлом году решили ввести электронное администрирование акцизного сбора. Эта система фиксирует все этапы прохождения нефтепродуктов и их компонентов от границы или НПЗ до заправок.

А поскольку самый распространенный метод производства поддельного бензина в Украине — это смешивание нефтехимического сырья и продуктов подпольной нефтепереработки с октаноповышающими компонентами (спецдобавками для повышения качества топлива), то нововведение возымело эффект. Кроме того, акцизы на компоненты топлив, используемые "бодяжниками", были подняты до уровня акцизов на бензины. Проще говоря, подпольщикам стало очень сложно и очень дорого закупать добавки для своего контрафакта. В итоге в 2017 г. теневой рынок бензинов сократился в 4 раза, или до 9% продаж.

Но, по словам экспертов, этих мер мало. Нужно также определить орган госконтроля и предусмотреть направление части топливного акциза на лабораторные проверки качества; разрешить проверять АЗС без предупреждения. Кроме того, стоит усилить контроль за использованием нефтехимических компонентов и сырья, за оборотом топлива на всех складах с использованием специальной измерительной техники. Можно бороться и гривней: не заправляться там, где топливо предлагают значительно (на 3—4 грн/л) дешевле, чем на других АЗС.