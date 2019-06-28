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Почему черешня продается так дорого: эксперты назвали причины "космических" цен

28 июня, 18:14

Стоимость ягоды сейчас вдвое выше, чем была в прошлым летом

Фото: Pixabay

Сезон черешни в Украине уже преодолел экватор, но цены на ягоду пока так и не снизились. Эти летом украинцы покупают черешню в 1,5-2 раза дороже, чем годом ранее, посчитали аналитики "Инфо-Шувар". Эксперты также отмечают, что цены на ягоду в 2019 году оказались самыми высокими за последние три сезона.

"После незначительного спада в начале июня цены на украинскую черешню до конца месяца почти не менялись. Опытные продавцы сейчас зарабатывают на черешне неплохие деньги, хотя найти качественные ягоды им в этом году непросто. На оптовых рынках качественная черешня стоит 50-65 грн/кг, а в розничной торговле цены на нее достигают 80-100 грн/кг. Год назад в это время мы уже экспортировали черешню, а сегодня из-за дефицита качественной украинской черешни некоторые национальные сети и операторы на оптовых рынках продолжают работать с импортной ягодой", – объяснила руководительница анлитического департамента ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

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По ее словам, высокие цены на черешню в этом году объясняются значительно меньшим ее предложением – урожайность упала из-за холодной и дождливой погоды в мае и первой половине июня.

"Дождливая и прохладная погода в главных производственных регионах помешала нормальному опылению и вызреванию черешни. Дожди также не позволяли вовремя обрабатывать сады от вредителей и задерживали сбора ягоды. Поэтому предложение черешни, во-первых, значительно меньше, чем год назад, во-вторых, оно не равномерное. Вследствие этого цены на черешню не просто высокие, они сильно колеблются. Тейдерам нелегко работать в таких условиях", – говорит Гетьман.

А вот год назад ситуация на рынке была полностью противоположной. В 2018 году фермеры собрали один из лучших урожаев черешни, благодаря чего Украина смогла экспортировать более 3,5 тыс. тонн этой ягоды. Черешня в прошлом сезоне даже заняла место лидера в рейтинге ягод, которые Украина экспортировала в свежем виде. В этом сезоне экспорт черешни может заметно снизиться.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие самые дешевые ягоды и фрукты продаются на рынках Украины в июне-2019:


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Тег цены, ягоды, черешня, фермеры, цены на продукты, урожайность

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