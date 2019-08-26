Госдепу США не понравился украинский бюджет: чем это нам грозит

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Украина попала в список стран с непрозрачным бюджетом, который ежегодно составляет Государственный департамент США. В "Отчете о прозрачности в бюджетно-налоговой сфере за 2019 год" перечислены минимальные критерии прозрачности и проведен анализ соответствия им бюджетной документации 140 стран. Украина попала в перечень 67 стран, чьи бюджеты "не соответствовали минимальным требованиям прозрачности в бюджетно-налоговой сфере". Причем в числе этих стран США выделили 13, которые, хотя и не полностью удовлетворяли требованиям прозрачности, однако "достигли значительного прогресса" в их выполнении. Увы, в Украине не был отмечен даже прогресс.

Что не так с украинским бюджетом

В отчете Госдепа отмечается, что в обозримом периоде (2018 год) бюджет и информация о долговых обязательствах Украины были доступны для широкой общественности, улучшился аудит. Однако в общедоступных документах нашли отражение не все расходы и доходы госпредприятий.

Также говорится, что не проводился надлежащий аудит и надзор за деятельностью трех фондов социального страхования.

Кроме того, Украину упрекают в том, что она не перешла на международные стандарты бухгалтерского учета для бюджета. А также высказывают мнение, что "процесс выдачи лицензий и контрактов на добычу природных ресурсов… требует полномасштабного законодательного пересмотра для искоренения постоянной коррупции".

Для улучшения фискальной прозрачности Украине рекомендовано искоренить все эти недостатки.

"Украинский бюджет сейчас уже полностью прозрачный. А вот фонды пока действительно непрозрачны. И Пенсионный, и Фонд социального страхования, – соглашается экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак. – Фонды соцстраха и объединили в один, потому что там было нецелевое использование денег. Но, думаю, это мало что изменило. А Пенсионный фонд нужно не столько открывать, сколько проводить верификацию получателей бюджетных денег".

А вот президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что и к бюджету могут быть претензии насчет прозрачности.

"У нас действительно очень большая проблема. В нормальных странах сначала считаются доходы, а потом траты, а у нас – наоборот: сначала "рисуют" расходы, а потом подгоняют под них доходную часть. Кроме того, Бюджетный кодекс четко запрещает менять бюджет. Но у нас часто Минфин делает так называемую смету, и там временно меняются бюджетные расходы. Таким образом, часто выполнение бюджета по факту и по плану не совпадают. Это грубое нарушение, но у нас на это закрывают глаза. Этот хаос дает возможность злоупотреблять, использовать средства не по назначению", – говорит он.

Налогоплательщики Америки волнуются

Отчет о прозрачности в бюджетно-налоговой сфере готовится в соответствии с американским "Законом об ассигнованиях Государственного департамента, иностранных операций и смежных программ", и в него включаются только те страны, которые претендуют на получение помощи от США.

"Ежегодные обзоры финансовой прозрачности правительств, получающих помощь США, помогают обеспечить правильное использование средств налогоплательщиков США", – говорится в документе.

"Америка помогает нам за счет налогоплательщиков США, а получается, что тут они непрозрачно используются. Понятно, что американцы не хотят выделять деньги для того, чтобы обогащались наши коррупционеры. Поэтому они хотят улучшить ситуацию с использованием своих средств", – объяснят Тарас Козак.

В законе нет прямого упоминания, что страны, которые не выполняют минимальные требования по фискальной прозрачности, будут лишаться помощи США. Однако в ст. 7031 закона, в соответствии с которой подготовлен отчет, указано, что средства, выделяемые в соответствии с этим законом, могут быть предоставлены, только если ответственные органы в странах, получающих помощь от США, "имеют системы, необходимые для управления такой помощью, и были устранены любые выявленные уязвимости или слабые стороны". Если "правительство страны-получателя предпринимает шаги по публичному раскрытию на ежегодной основе своего национального бюджета, включая доходы и расходы, в дополнение к шагам, предпринятым в предыдущем календарном году", и т. п. Также в статье содержится требование к госсекретарю раз в полгода обновлять данные о соответствии бюджетов стран "минимальным требованиям прозрачности", отмечать прогресс (если он присутствует) и выносить рекомендации относительно краткосрочных и долгосрочных шагов по повышению фискальной прозрачности, которые правительства стран-получателей должны предпринять в последующий период.

Однако при этом в законе содержится также пункт о том, что даже в случае невыполнения требований государство может получить помощь от США, если это будет признано целесообразным и отвечающим интересам США.

Таким образом, можно сделать вывод, что полное прекращение выделения материальной помощи Украине вряд ли грозит. Однако на размер помощи бюджетная "непрозрачность" вполне может повлиять.

"Америка выделяет нам деньги за политическую поддержку. И выдает настолько мало, что на них не стоит и рассчитывать", – успокаивает Александр Охрименко.

По этому закону, квота Украины на проекты развития и безопасности составляет в 2019 году 425,7 млн долларов. Еще 25 млн предусмотрены для нашего государства в Фонде противодействия влиянию России. Финансовый год, в соответствии с этим законом, завершается в сентябре. Далее начнется следующий период, и размер последующих сумм будет определяться, в частности, исходя из данных отчета Госдепартамента.

В Белом доме уже заявили, что зарубежная помощь в следующем году, возможно, будет сокращена. В то же время посол Украины в США Валерий Чалый раньше говорил, что помощь Украине в 2020 году может быть даже увеличена до 700 млн долларов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что Украина и Израиль фактически готовятся внедрить "экономический безвиз".

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