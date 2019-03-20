Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет

Эксперты считают, что ситуация с госдолгом… весьма оптимистическая

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Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/147/e02/5c9147e02caf6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/147/e02/5c9147e02caf6.jpg 2019-03-20T07:51:00+02:00 Экономика Эксперты считают, что ситуация с госдолгом… весьма оптимистическая

Несмотря на то, что Украина регулярно рассчитывается по международным долгам, а внешние кредиты получает все реже и в меньших объемах, общий государственный долг страны растет. После некоторого сокращения в середине прошлого года с осени он снова стал увеличиваться.

Самое низкое за минувший год значение суммы государственного и гарантированного государством долга в гривнах было зафиксировано на 1 мая прошлого года – 1 трлн 993 млрд 016 млн грн. Но к 1 января 2019 года долг опять увеличился почти на 180 млрд – до 2 171 917 млн грн.

В долларах картина немного иная: самое низкое значение прошлого года (да и вообще с весны 2017 года) – 74 млрд 316 млн долларов – получилось на 1 октября 2018 года. После этого сумма долга вновь стала расти, хотя в январе опять наметилась тенденция к его сокращению – размер долга уменьшился на 71 млн и на сегодня составляет 78,2 млрд долларов.

Растут и суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга, которые Украина должна отдавать ежеквартально. По данным Минфина, на 1 января 2019 года, сумма выплат в 2019 году составляла 391,57 млрд грн, в т. ч. в 1-м квартале – 120,42 млрд. К 1 февраля оказалось, что годовая сумма выплат увеличилась до 428,37 млрд грн, в т. ч. в 1-м квартале – до 127,74 млрд). А на 1 марта годовой платеж возрос до 445,67 млрд грн, в т. ч. в 1-м квартале – до 128,81 млрд.

Если говорить об отдельных составляющих государственного долга – внутреннем и внешнем, – то видно, что они идут не совсем одинаковыми траекториями. Так, с начала 2019 года суммы выплат по внешним долгам уменьшались: в январе годовой платеж насчитали в 151,32 млрд грн, в феврале чуть меньше – 151,02 млрд, на 1 марта сумма вновь выросла до 152,53 млрд грн.

А вот выплаты по внутренним долгам стабильно растут, притом довольно сильно. На 1 января насчитали 240,25 млрд грн выплат по внутренним кредитам, на 1 февраля – 277,35 млрд, на 1 марта – 293,14 млрд грн.

На вопрос, почему так быстро растет внутренний государственный долг и выплаты по нему, экономический эксперт, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко ответил вопросом: "А за какие деньги поднимать пенсии, выплачивать монетизированные субсидии?"

"Министерство финансов выпускает облигации внутреннего государственного займа. Тем более, в последнее время очень активно их выпускает. За привлеченные деньги финансирует дефицит государственного бюджета, осуществляет повышение пенсий, выплату субсидий. А ОВГЗ засчитываются во внутренний долг Украины, поэтому он действительно растет. Внешний долг – наоборот: мы частично его погасили, выплатив 600 млн долларов МВФ, частично ЕБРР, другим кредиторам. Но если будут новые кредиты – внешний долг вновь увеличится", – пояснил он.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак напоминает, что росту государственного долга не стоит удивляться, ведь такая ситуация ежегодно закладывается в государственный бюджет.

"В госбюджете есть такой макроэкономический показатель, как дефицит бюджета. Каждый год у нас расходы закладываются больше, чем доходы, то есть мы отдаем больше, чем собираем. А где взять деньги, чтобы покрыть дефицит? Он компенсируется за счет того, что страна постоянно одалживает. Так что основная причина роста госдолга – что у нас каждый год дефицитный бюджет. В этом году ожидается дефицит приблизительно 80 млрд грн, в прошлом году был 70 млрд", – говорит Тарас Козак.

Однако эксперт считает, что ситуацию нельзя назвать критической или даже негативной.

"На сегодня государственный долг Украины – как внешний, так и внутренний – составляет порядка 75-77 млрд долларов. Это большая цифра. Но, например, госдолг США – 16 триллионов долларов, так что наш, по сравнению с ним, копейки. Если смотреть по такому показателю, как соотношение государственного долга и ВВП, т. е. размера экономики страны, то он составляет примерно 62%. В США соотношение – приблизительно 100%, а долг Японии – вдвое больше, чем размер ее экономики. При этом очень важен и такой показатель, как изменение соотношения долга к ВВП. То есть что растет быстрее: госдолг или экономика? У Украины еще несколько лет назад долг составлял порядка 85% ВВП, а сегодня – 62%. И есть это очень хорошая динамика. То есть сам по себе долг растет. Но экономика растет быстрее и в иностранной, и в национальной валюте. Так что этот показатель у нас очень оптимистичный.", – говорит Тарас Козак.

А вот что касается обслуживания госдолга, здесь ситуация не такая радужная, признает эксперт:

"Наш долг очень дорогой. Например, последний наш коммерческий займ – от размещения валютных облигаций – составляет 9-10% годовых в валюте. Гривневые займы – по ОВГЗ – мы берем под 15-19,5%. И ежегодно мы отдаем порядка 150 млрд грн только в качестве процентов за кредиты. Это более 3% ВВП".

Однако на сегодняшний день Украина может рассчитывать преимущественно на дорогие кредиты.

"Коммерческие кредиты нам никто под низкие проценты не даст, а некоммерческие – кредиты МВФ, ЕБРР или ЕС, которые дают под 1,5-2%, – требуют реформ. А с этим у нас не все хорошо", – говорит Тарас Козак.

Что же касается альтернативы, какой долг наращивать "лучше" – внутренний или внешний, – то эксперты считают внутренний долг менее рискованным. Но также считают, что привлекать только украинские деньги для расчетов по кредитам и в качестве инвестиций – плохо для экономики.

"Корректнее и более сбалансированно будет, если мы будем привлекать деньги и извне, и внутренние ресурсы. Потому что, если бы государство привлекало только внутренние деньги, это значит, из экономики изымались бы практически все свободные средства, и предприятия не могли бы использовать депозиты, не могли бы инвестировать. Все изымалось бы фактически "на проедание", потому что основная часть привлеченных средств сегодня идет не на созидание, а "на проедание". Очень малый процент идет на строительство дорог или другие инвестиции. Еще более важно привлекать дешевле. А для этого нужно, чтоб кредитные рейтинги – те, которые устанавливают международные рейтинговые агентства – были более высокими. Сегодня мы в самом конце "мусорных рейтингов" – в конце списка, малонадежных. Чтобы мы поднялись выше, МВФ фактически и требует от нас реформ", – говорит Тарас Козак.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине может подешеветь газ для населения.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.