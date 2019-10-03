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Почему лихорадит гривню: в НБУ дали ответ

3 октября, 18:42

Заявление Смолия прозвучало на совместном брифинге с Гончаруком

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Колебания курса гривни, которые наблюдаются в последнее время, являются закономерным процессом. Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий во время совместного брифинга с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Колебания в ту или иную сторону – это закономерный процесс. Так и должен работать рынок. Когда происходит колебание в определенных диапазонах, – это нормальная ситуация как для бизнеса, так и центрального банка, который регулирует эту политику", – заявил глава НБУ.

По словам Смолия, в Украине есть несколько сезонных факторов, которые фундаментально влияют на курс гривни: это валютные поступления экспортеров агропродукции, которые существенно выросли, а также вложения нерезидентов в ценные бумаги правительства, которые на начало года выросли до 3 млрд долларов.

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Новости "Сегодня" писали, что НБУ на этой неделе возобновил продажу валюты после двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривни 200 млн долларов. В регуляторе пояснили, что, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке в целом, в отдельные периоды в течение года курс гривни снижался. Такая ситуация наблюдалась в марте и в конце мая-начале июня.

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Доллар длительное время дешевел, однако с октября начал существенно дорожать: с 1 по 4 октября курс доллара повысился с 24,20 грн до 24,88 грн.

Мы также рассказывали, чем необычное для начала осени укрепление гривни навредило украинской экономике:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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НБУ гривня курс гривни Смолий

Источник: УНИАН

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