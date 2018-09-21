МВФ и Украина: почему нам точно выделят очередной транш

Техническая миссия МВФ 19 сентября завершила работу в Украине. Многие СМИ поспешили заявить, что переговоры завершились неудачно для Украины. Официальных заявлений от украинского руководства на этот счет практически не было. И это дало основания строить догадки. Одни СМИ, их эксперты или "источники" считают "неудачей" то, что миссия МВФ покинула Украину, не дав денег. Другие утверждают, что Украина просила о замене одной кредитной программы на другую, но визитеры не согласились. Третьи говорят о каком-то "новом условии", которое якобы выдвинул МВФ (впрочем, не называя это условие).

На самом деле техническая миссия не уполномочена решать подобные вопросы. Ее задача – собрать информацию, получить ответы на вопросы, интересующие МВФ и, вернувшись в штаб-квартиру, подготовить доклад по итогам визита. Решение о выделении денег (позитивное или негативное) принимает Совет директоров МВФ. Как и о продлении/замене/прекращении программ помощи.

Один из немногих причастных к переговорам, кто сообщил свое видение о достигнутых договоренностях, – глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, достигнута принципиальная договоренность по одному из самых острых вопросов – ценам на газ.

"Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года – есть", – сказал глава "Нафтогаза" во время форума Европейской бизнес-ассоциации.

Напомним, несколько месяцев назад директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард назвала именно цены на газ критически важным условием для продолжения сотрудничества по действующей программе.

Также официальное заявление сделал официальный представитель МВФ Джерри Райс. Однако из его слов можно понять только то, что МВФ не будет рвать отношения с Украиной. По его словам, переговоры продолжаются.

"Миссия МВФ посетила Киев и обсудила с властями Украины дальнейшую нашу поддержку макроэкономической стабильности, реформ, экономического роста и возможную финансовую помощь со стороны Фонда. У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются", – сказал он на традиционном брифинге в Вашингтоне 20 сентября.

Эксперты: Украина получит от МВФ очередной транш

Большинство экспертов уверены, что перспективы получения Украиной очередного транша от МВФ – вполне реальны. Одним из доказательств этого является даже сам факт визита технической миссии МВФ в Украину. Иными словами, если бы Международный валютный фонд "поставил на Украине крест", он мог-бы просто не направлять сюда техническую миссию. Как делал это последние полтора года.

Кроме того, экономический эксперт Тарас Козак высказал мысль о том, что выделение очередного кредитного транша нужно не только Украине. Это важно и для самого Международного валютного фонда.

"Не только Украина заинтересована в сотрудничестве с МВФ. МВФ также заинтересован в успехах Украины. Если Украина не выполнит программу реформ и не устранит проблемы в экономике, это будет означать, что Фонд не смог поддержать Украину на пути реформ. А успех Украины – это успех руководства Фонда. Поэтому я думаю, что кредит все-таки дадут и существенной девальвации не будет", – размышляет Тарас Козак.

Некоторые эксперты предполагали, что рассчитывать на кредит МВФ Украина может еще и потому, что международные финансовые структуры не захотят допустить у нас очередного кризиса и дефолта. Мол, приближается мировой кризис, и, если экономика Украины "посыпется", она потянет за собой и другие страны, прежде всего те, которые имеют с Украиной торговые отношения. А этого международное сообщество не допустит.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко также считает выделение Украине следующего транша по действующей программе МВФ практически решенным вопросом. Но скептически относится к разговорам о "значимости" Украины для мировой экономики.

"Мировая экономика от нас точно не зависит. По результатам этого года она составит примерно 130 млрд долларов. Сравните: экономика ЕС – это почти 20 триллионов долларов. Даже экономика РФ – 1,3 триллиона доллара. То есть экономика Украины – это десятая часть экономики России, 1% экономики Китая, полпроцента экономики ЕС. Поэтому разговоры о том, что мы представляем собой какую-то реальную социально-экономическую важность, – популизм".

В свою очередь, Олег Устенко называет другие четыре причины того, почему МВФ в большой вероятностью выделит Украине очередной транш. И первая из этих причин – миссия Фонда.

"Согласно соглашениям послевоенной Бреттон-Вудской конференции, Международный валютный фонд – это организация, которая призвана поддерживать финансовую стабильность и помогать странам, оказавшимся в затруднительной ситуации. Поэтому это можно считать первым мотивом. Это миссия МВФ", – говорит Олег Устенко.

Еще одной причиной эксперт называет близкое завершение срока действия кредитной программы – март 2019 года.

"Программа была начата в марте 2015 года. И ее надо закончить. Плохо ли, хорошо ли – но ее надо довести до марта 2019 года, когда истечет срок ее действия", – объясняет экономист.

Иными словами, если программа не была прервана раньше, сворачивать ее перед самым окончанием времени действия не очень логично.

Еще одна причина, названная Олегом Устенко, фактически повторяет мнение Тараса Козака:

"Возможно, есть личностные мотиваторы у тех, кто вел эту программу по отношению к Украине. Представьте, что вы работаете в бюрократической структуре и являетесь менеджером, который следил за качеством этой программы. Вы захотите признать, что ошибались все время действия программы, с первого дня?"

И, наконец, есть причина, связанная с политикой. Вернее, с геополитикой.

"Реальный акционер МВФ – это США. У них 16% голосов. Потому что МВФ – это не ООН, где одна страна – один голос. В Фонде голоса распределены, согласно взносам в акционерный капитал. Американцы внесли 16%. И они, в принципе, могут иметь свой политический интерес в отношении Украины", – говорит экономист.

Ближайший транш станет последним?

Даже если Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда, это не будет означать, что выделение денег будет разблокировано и до окончания действия кредитного соглашения мы получим всю причитающуюся сумму, а это порядка 8 млрд долларов.

"Я думаю, что мы получим транш от МВФ до выборов. Но я также думаю, что с высокой долей вероятности это будет последний транш в рамках нынешней программы", – говорит Устенко.

По его мнению, на следующие денежные поступления от МВФ Украине стоит рассчитывать даже не после выборов президента, а после того, как будет сформирован новый парламент. А это значит – не раньше осени 2019 года. Чтобы вновь не повторилась ситуация с текущим кредитом, когда соглашение с МВФ подписывал один состав правительства, а выполнять его пришлось преемникам.

"Я не верю, что эта программа будет реструктуризирована. Она заканчивается в марте следующего года, и она будет закрыта. Но для Украины важно получить деньги от МВФ сейчас, чтобы разблокировать финансирование по другим международным программам. Я уверен, что мы не получим всех положенных денег. Я думаю, что в МВФ доведут объем выделенных денег до 12 млрд долларов, в еще 5,5 млрд мы недополучим", – говорит он.

Скорость получения кредита зависит от скорости выполнения обещаний

Многие эксперты сходятся во мнении, что даже "гарантированный" кредит в размере около 2 млрд долларов Украина получит не просто так. Прежде ей придется согласиться исправить недоработки по предыдущим своим обещаниям. А именно: