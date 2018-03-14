Почему нельзя возвращать регулирование цен на социальные продукты: мнение эксперта

Возврат государственного регулирования цен на социальные продукты в Украине может привести к плохим последствиям. Такое мнение выразил экс-министр экономики, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

"Внешнее регулирования всегда ухудшает ситуацию на рынках. Приводит к ухудшению ассортимента продукции и снижению качества. Ценообразование – это особая сфера отношений, в которой договариваются производители и покупатель. Если производители завышают цены – их продукцию просто не будут покупать", – аргументирует он.

Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин, кроме возврата госрегулирования, предлагал ввести пониженную ставку НДС на пищевые изделия. Лановой считает, что это добавит работы контролирующим органам.

"Придется большему количеству предприятий возвращать НДС, а это усложняет администрирование", – говорит экономист.

Напомним, с июля 2017 года государство больше не регулирует цены на продукты в Украине. Таким образом, продавцам разрешили самостоятельно определять сумму наценки на все товары, что дает им возможность быстрее реагировать на изменение ситуации на рынке.

Как заявлял ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, государственное регулирование цен не решит вопрос с подорожанием товаров и услуг в Украине.

Подробнее о шансах на возврат фиксированной наценки на соцпродукты читайте на сайте "Сегодня" в материале "Стоп наценкам: будут ли в Украине принудительно снижать цены на продукты"