Почему пенсии от государства себя изжили и как накопить самому: интервью с финансовым консультантом Любомиром Остапивым

Получать в старости достойную пенсию хотят все, но рассчитывать в этом вопросе на государство не приходится, ведь сейчас минимальная пенсия составляет всего 1638 грн. Тем не менее, можно самостоятельно озаботиться этим вопросом и начать копить. Любомир Остапив, финансовый советник, основатель социального проекта "Семейный Бюджет" в интервью сайту "Сегодня" рассказал, как начать откладывать на старость, почему у людей в Украине нет привычки копить и как получать пенсию в 1 тыс. долларов и больше.

Фото: Новые лидеры

— Сейчас в мире достаточно сложная ситуация. Мы видим кризисы на мировых рынках, проблемную экономическую ситуацию, падение гривни, и все это на фоне пандемии. И в такое время, когда нелегко делать прогнозы на будущее, мы хотим поговорить с вами о пенсиях, а именно о том, как же накопить себе на старость. Потому что в Украине сложилась такая ситуация, что у людей нет привычки копить, и изменить эту ситуацию очень сложно. Если мы говорим о молодежи, то сложно представить, что, работая фрилансерами или курьерами они будут откладывать с зарплаты в свои 20 лет. Как изменить такую ситуацию, возможно ли это и сколько на это нужно времени?

— Спасибо, что пригласили поговорить о пенсиях, тема не очень популярная и вы правильно говорите, что молодежь об этом не задумывается. Чтобы изменить способ мышления нужны годы. Я, например, с 2014 года веду целый социальный проект "Семейный бюджет", там есть и мой личный пример, как я начал откладывать на пенсию. Я начинал с 300 гривен в месяц. Нужны механизмы, которые бы показали молодежи, что это безопасно. Сейчас, если молодежь пойдет и спросит об этом у своей бабушки, она просто скажет — это все бессмысленно, не откладывай ничего. Для украинцев это непривычно, но это норма для западного мира — откладывать на свою частную пенсию там 20, 25 или 30 лет. Если мы идем в западный мир, мы тоже придем туда по частной пенсии. И второй момент – это изменение культуры. Мы уже это делаем, есть видео, статьи, личные примеры, показываем, что есть люди, которые живут в Украине и копят себе на пенсию.

— В соответствии с пенсионной реформой у нас должно быть три уровня пенсионной системы. Первый уровень работает давно — это солидарная система. Третий (добровольный накопительный) уровень у нас тоже есть, хотя и не пользуется особой популярностью, но что со вторым (обязательным накопительным) уровнем пенсионной системы? Когда его смогут внедрить и почему его до сих пор нет в Украине?

— У меня нет ответа, когда и почему. В новом парламенте есть депутат, которая этим вопросом занимается, и она очень хотела бы, чтобы это ввели. Но когда это будет — больше вопрос к ней. Со своей стороны я скажу, что мы очень давно ждем этот второй уровень. И с точки зрения поведенческой экономики он нужен. Поведенческая экономика говорит, что большинство людей нужно просто автоматически включить в систему сбережений. Т.е. они не против, но их нужно подключить, и тогда они будут копить по 2-3% (от ежемесячной зарплаты — ред.). Так как самостоятельно и регулярно копить по 20 лет — это тяжело. Тем не менее, хоть второго уровня у нас нет, есть третий уровень — это негосударственные пенсионные фонды (НПФ). И тем людям, которые дисциплинированные и понимают необходимость всего этого, можно идти туда и откладывать деньги.

— С негосударственными пенсионными фондами ситуация тоже достаточно непростая. Люди не очень им доверяют. Как вы считаете, могут ли на сегодняшний день эти НПФ гарантировать сохранность тех денег, которые вкладывают люди?

­— Нужно понимать, что гарантии государства за ними нет. Если мы, например, покупаем облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — это долг государства, и он гарантирован. За негосударственным пенсионным фондом такой гарантии нет. С другой стороны, мы помним, что в 2014-2015 гг обанкротилось несколько десятков банков. Но мы не знаем ни одного негосударственного пенсионного фонда, который бы обанкротился. Особенность негосударственных пенсионных фондов в том, что это не одна компания, это несколько компаний. Есть компания по управлению активами, есть администратор, хранитель. И они независимы, есть контроль друг за другом. К тому же, есть прописанные нормы о том, куда НПФ могут вкладывать деньги. Они не могут покупать однокомнатные квартиры у метро. У них есть требования к финансовым инструментам, куда они могут вкладывать. Сейчас это, в основном, депозиты и облигации внутреннего государственного займа. Поэтому, упрощенно, если государство будет платить по своим облигациям и у нас будет существовать банковская система, эти активы в негосударственном пенсионном фонде будут приносить доход.

— Если говорить об альтернативах негосударственным пенсионным фондам, что это может быть? Если человек все же не хочет вкладывать деньги в пенсионный фонд, не доверяет ему и решает выбрать что-то другое, что это может быть: ценные бумаги, вложения в недвижимость?

— Давайте разберемся. Во-первых, некоторые люди откладывают доллары под матрас. И это гарантированная потеря денег. Потому что за 10 лет этот доллар обесценится из-за инфляции на 20-30%. Можно откладывать на депозит, но тут тоже есть проблемы, нужно следить, чтобы это был надежный банк. Можно вкладывать в квартиры, и если говорить по популярности, то депозиты и квартиры — это то, что люди делают, потому что они не знают и не умеют другого. С квартирами все немного лучше по надежности, они никуда не исчезнут и не пропадут, если это не Донецк и Луганск. Тем не менее, цена квадратного метра за последние 10 лет в Киеве падала и только в 2019 году в долларовом эквиваленте начала расти. Поэтому говорить о гарантированной и высокой доходности в квартирах тоже не приходится. Хотя это достаточно надежный актив, и действительно можно его рассматривать на пенсионные сбережения, если есть время этим заниматься. Что наши украинцы не умеют делать, но, надеюсь, научатся, — это негосударственные пенсионные фонды в Украине, когда можно легко вкладывать и начинать с маленьких сумм. Уровень выше — американские и европейские фонды, которые можно купить на бирже.

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— А как вы считаете, может ли обычный украинец без экономического или финансового образования, самостоятельно выбрать себе качественный пенсионный фонд, решить, куда вкладывать деньги на старость, выбрать, в какие ценные бумаги лучше инвестировать? Или все же нужны консультанты?

— Если бы я был творческим человеком далеким от финансов, я бы брал консультацию финансового советника и просил бы помочь. Но, то что мы делаем в рамках социального проекта "Семейный бюджет" — много профессиональной информации мы выкладываем в открытый доступ. Например, по тем же негосударственным пенсионным фондам у нас есть целая страница, где объясняется, что это такое, есть несколько видео о том, как они работают, а в конце есть сравнительная таблица. Негосударственных пенсионных фондов в Украине несколько десятков, но таких, у которых хорошая репутация, те, которые больше пяти лет на рынке, у которых есть результаты, проверенные аудитом — их до десяти. И все такие фонды есть на странице, можно зайти и посмотреть, какие результаты у этого фонда, куда он инвестирует и т.д. Человеку, который хотел бы разобраться, можно просто зайти туда и посмотреть.

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— Тогда, такой лайфхак от вас, как от эксперта: человек хочет начать копить на пенсию, с чего начать и что делать в первую очередь?

— Как говорил китайский философ: дорога в тысячу миль начинается с первого шага. Человек должен определиться, сколько он может откладывать в месяц. Хотя финансовые консультанты рекомендуют откладывать 10% от дохода, если человек ничего не откладывал, сразу откладывать 10% будет сложно. Я бы начал с 5%. Эти деньги будут каждый месяц сберегаться. Если мы говорим о пенсионных сбережениях, то сейчас в пенсионные фонды можно вносить через Приват24, Монобанк, Portmone в несколько кликов. Операционно ­— это совершенно не тяжело. Но первый шаг – определить сумму. Если это Приват24, то это можно настроить автоматически, если это другой банк или другая платежная система, там надо будет зайти раз в месяц и нажать две кнопки. Но нужно начать, в свое время я начинал с 300 грн в месяц в условиях войны. И все нормально, мой пенсионный фонд работает, показывает хорошие результаты, а я ежегодно увеличиваю сумму, которую откладываю.

— Вернемся тогда к молодежи. Недавно мы проводили опрос на улице и выявили такую тенденцию, что никто из опрошенных нами молодых людей не верит в то, что в старости государство сможет их обеспечить. Люди называют разные цифры о том, сколько бы им хватило для жизни на пенсии в месяц — часто называли 7 тыс. грн, это какая-то прямо константа, 10 тыс. грн и т.д. Но все же вопрос: почему молодежь настолько не доверяет государству и какие прогнозы можно сделать по этому поводу?

— На самом деле — это хорошо. Это значит, что мы уже пережили Советский Союз, он выветрился из головы и люди понимают, что нужно самим заботиться о себе. Даже если взять Америку, как одну из самых богатых стран в мире, там мизерная пенсия от государства, и то она начисляется не всем. Поэтому также, как и в Украине, американец на свою государственную пенсию вряд ли проживет комфортно. В глазах нашей молодежи есть пример наших пенсионеров, которые получают от государства в среднем около 130 долларов в месяц. Они признали эту проблему и приняли, что государство их не обеспечит. Дальше нужно думать, что я могу сделать, как делают в США, Европе, как они откладывают себе на пенсию.

— Также интересный момент – много кто из молодежи работает на фрилансе или не официально, нам об этом и в нашем опросе говорили, и мне интересно: каким, по вашему мнению, это поколение будет на пенсии? Т.е. что мы получим: людей, которые просто получают минималку, поколение работающих пенсионеров или же мы получим людей, которые все же придут к накоплению пенсий и это станет нормой?

— Нам бы всем хотелось, чтобы третье, чтобы люди пришли к накоплениям. Но я вам по своему опыту расскажу, я выступаю в университетах и рассказываю о важности накопления, о том, что начать нужно как можно раньше. С точки зрения пенсии — это имеет очень мизерный практический эффект, молодые люди в возрасте 20-25 лет имеют другие приоритеты. Но для семейных пар в 30-35 лет, часто у них уже есть дети и жилье, для них это становится приоритетом, и они начинают об этом задумываться. Т.е. есть такой элемент, что мы переосмысливаем какие-то вещи со временем. Второй момент — возможно многим действительно придется работать на пенсии. Это уже есть в западном мире, сейчас многие работы — это не физический труд, а умственный. Поэтому есть возможность работать до 60-70 лет. Вообще, эти солидарные пенсионные системы, когда создавались, было много молодых людей и мало кто доживал до 65 лет. А сейчас логика эта осталась, что молодые поддерживают людей в возрасте, но демографическая структура абсолютно другая. Сейчас все больше людей в возрасте, растет продолжительность жизни, и в таком виде как сейчас есть эти солидарные системы, они не могут работать ни в Украине, ни в мире.

— Вы сказали, что лучше начинать копить как можно раньше. А когда уже можно сказать, что поздно накапливать на пенсию? Мы понимаем, что если человек начнет откладывать себе за несколько лет до выхода на пенсию, вряд ли он сможет обеспечить себе старость.

— Я сейчас открою цифры, мы считали, если человек хочет пенсию в тысячу долларов, сколько же ему нужно откладывать. Если начать откладывать в 20 лет, то нужно 105 долларов в месяц, мы считали, что 7,5% годовых в долларе будет средняя доходность, такие же деньги может приносить и недвижимость. Если мы начнем откладывать не в 20, а в 50 лет, нужно почти в пять раз больше — 523 доллара в месяц. Соответственно, если человек в 50 лет проснется и подумает о пенсии, а ему осталось еще 10 лет откладывать, у человека может просто не быть финансовой возможности столько откладывать.

— Как я и говорила, возвращаемся к работающим пенсионерам. Если говорить об идеальном и наиболее желаемом сценарии: должны ли люди после выхода на пенсию иметь возможность работать или нет? Знаем, что в Украине такая ситуация, когда люди пенсионного возраста хотят найти себе работу, но им очень часто отказывают.

— Зависит от того, чем занимается человек. В опросе портала Dou.ua, это портал украинского ИТ-сообщества, был вопрос: если вы достигнете финансовой свободы и будете иметь пассивный доход, который покроет его нужды, что бы вы делали? Почти половина там ответила, что и дальше продолжила бы работать, просто меньшее количество времени. Многим нравится их работа и они просто захотят более гибкий график. Кто-то сможет работать дальше, но в каком-то социальном проекте, там заработки меньше, но большая польза для человечества и для окружающих. Это не очень похоже на предыдущие поколения, когда люди 40 лет работали на одном месте, а потом 20-30 лет на пенсии они фактически вообще не работали. Сейчас это меняется.

— Вечный вопрос: нужно ли повышать пенсионный возраст в стране? Потому что у нас сейчас сложная ситуация – с одной стороны видим опыт Европы, где пенсионный возраст выше, чем в Украине, но и продолжительность жизни там гораздо выше. Что же делать Украине?

— У меня нет собственного мнения по поводу увеличения пенсионного возраста. Но если кто-то хотел бы отремонтировать солидарную пенсионную систему, это было бы только временным решением.

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— Вы считаете, что солидарная пенсионная система себя изжила?

— Это уже случилось. Пенсионный фонд дотационный. Его поддерживают из бюджета, там, кажется, более 140 млрд грн в год. Солидарная система уже не способна покрывать потребности существующих пенсионеров.

— А за какой пенсионной системой будущее?

— Есть точка зрения со стороны государства о том, что было бы лучше — тут уже нужно спрашивать у депутатов, которые сейчас делают второй уровень пенсионной системы. Я могу ответить с точки зрения человека, финансового консультанта. Тут все очень прозрачно и просто – нужно самостоятельно на свой индивидуальный счет откладывать, делать это регулярно, получить базовую инвестиционную грамотность, хотя бы для того, чтобы выбрать фонд. И делать это нужно, как чистить зубы каждое утро, так и откладывать на пенсию каждый месяц.

— Если мы говорим про пенсионные накопления, то какой должна быть зарплата у человека, чтобы он мог копить себе на пенсию? Потому что, понятно, если мы говорим о зарплате в 5-6 тыс. грн, из которых еще нужно оплатить коммуналку и купить продукты, сложно из этого что-то отложить.

— Мы тут переходим больше к вопросу, что делать людям, которые зарабатывают 5-6 тыс. грн. Естественно, что с таким доходом основная цель – это не начать откладывать на пенсию, а искать пути, чтобы увеличить свой доход. Это может быть вложение в себя, получить новую квалификацию, изменить профессию. Видим, что многие украинцы меняют место работы, они едут в Польшу, Чехию, на заработки. И там зарабатывают не 5-6 тыс. грн, а 1 тыс. евро. Поэтому на повестке дня именно увеличение своих доходов.

­— А легче ли накопить на пенсию тем людям, которые выезжают за границу на заработки? Знаю много историй, когда люди выезжают за границу и там у них формируется эта привычка откладывать и копить.

— Им легче, если у них там больший доход, если они зарабатывают по 1-1,5 тыс. евро и они понимают, что это временная ситуация, пока они там. Если отложить там деньги и приехать сюда, проинвестировать их, можно сделать себе какой-то фундамент на будущее. Сложно сказать, легче ли им. Но, скорее всего, они перенимают ту часть европейской культуры, как, например, не мусорить на улицах, платить в общественном транспорте, потому что иначе он ездить не будет. И так же часть жизни в Европе – это пенсионные сбережения. Возьмем ту же Польшу, у них была успешная пенсионная реформа, у них есть пенсионные фонды, фондовый рынок. И люди, поработав с поляками, могут узнать, что они откладывают, и себе захотеть.

— К вам, как к финансовому консультанту, обращается много людей с вопросами о том, как же накопить на пенсию и что делать. Люди какого возраста к вам чаще всего обращаются и что их больше всего волнует?

— К нам приходят разные люди, но больше людей в категории 30-40 лет, у которых уже есть какой-то базис в жизни. Мы не рекомендуем инвестировать, если нет резервного фонда. Чтобы открыть двери инвестирования, нужно сначала открыть другие двери и накопить 3-6 месяцев трат в виде подушки. А запросы у людей похожие не только в Украине, но и по всему миру. Мы просим четко сформулировать, например: с возраста 57 лет я хочу тысячу долларов на каждого члена семьи частную пенсию. Это конкретная цель, под которую можно строить план. Люди часто хотят не только это, но и лучшее жилье, например, расшириться или переехать за город. У многих есть дети и они понимают, что на ребенка нужно что-то отложить, чтобы хватило хотя бы на образование. Этот фонд на образование тоже может быть разным, в зависимости от того, какие доходы у семьи и где они хотят выучить своего ребенка. Эти вещи общие и нормальные для таких семей среднего возраста.

— А какую пенсию чаще всего хотят?

— Есть люди, которые часто хотят 2 тыс. долларов пенсии на семью, есть те, которые хотят 3 тыс. долларов. Мы просим рассматривать пенсию как минимальный комфортный уровень жизни, при котором семья могла бы прожить, имея свое жилье, свой автомобиль. Люди часто называют суммы в диапазоне от 2 до 4 тыс. долларов, иногда 5 тыс.

— Расскажите больше о том, как работают негосударственные пенсионные фонды, можно ли, например, снять деньги раньше? Зная менталитет, возможно, будет такая критическая ситуация в жизни человека, и он снимет эти деньги, которые откладывал на пенсию, раньше. Как это работает?

— Когда человек выбирает фонд, он должен подписать договор. Сейчас это можно сделать онлайн, а потом просто по почте обменяться образцами. После этого человек начинает откладывать, это легко, как я и говорил, это можно даже автоматизировать. Нужно понимать, что пенсионные сбережения – это в длинную и, если человек завтра просто передумает, он не может просто забрать эти деньги. В контракте указано, например, что я буду откладывать до 57 лет. Есть форс-мажорные исключения, когда эти деньги можно забрать, это можно почитать в контрактах пенсионных фондов перед тем, как их подписывать. Например, если человек выезжать жить за границу и т.д. Но просто передумать и забрать деньги нельзя. Единственное, что можно – это прекратить вклады. Инвестор, т.е. человек, решает, сколько он будет откладывать. Но если он не внесет эту сумму в какой-то месяц, никакой пени или штрафов нет.

— Тогда, напоследок, общий вопрос. Как вы считаете, нужны ли какие-то изменения в законодательстве, или в сознании людей, чтобы все же накопительные пенсии вышли на первый план?

— Спасибо, что спросили об этом. Я расскажу о нескольких вещах, которые необходимо делать. Одно мы уже делаем сейчас — рассказываем людям, как это работает, что есть такой инструмент, что он защищенный, что у него есть определенная история и она успешная, что есть люди, такие как я, которые уже откладывают. Мы делаем такое финансовое просвещение, чтобы сформировалось какое-то доверие к этому. С другой стороны, что бы могло делать государство ­и законотворцы — они могли бы сделать то, что есть в западном мире. Когда там откладывают на пенсию, то получают налоговые льготы. В Украине это есть, но касается оно только официальных зарплат и только с ограничением от суммы. Скажем прямо, в Украине эти льготы достаточно слабые, если сравнивать с той же американской системой, где налоги высокие, но их можно уменьшить за счет того, что я откладываю на пенсию. Тогда эти деньги не облагаются налогом, пока я их там когда-то в 57 лет не заберу. Эти налоговые стимулы, плюс финансовое просвещение, плюс активность самих фондов, которые бы выходили и больше рассказывали о себе, все это будет давать общий эффект. Верю что все больше и больше украинцев будет откладывать себе на пенсию.

Смотрите полное видео интервью:

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