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Почему резервы Украины выросли более чем на миллиард долларов: названы факторы

5 июля, 18:55

Международные запасы Украины увеличились более чем на 6%

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.

Национальный банк Украины (НБУ) назвал факторы, которые в течение июня определяли динамику международных (золотовалютных) резервов, выросших по состоянию на 1 июля на 1,2 млрд долларов – до 20,64 млрд долларов (+6,4%).

По данным пресс-службы регулятора, первый фактор – операции правительства по управлению государственным долгом. В июне поступления от размещения облигаций внутреннего и внешнего государственного займа составили 1,61 млрд долларов, в том числе от размещения еврооблигаций – 1 млрд евро, от ОВГЗ – 325,8 млн долларов и 148 млн евро.

"Часть этих поступлений была направлена на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Общая сумма таких выплат составила 952,4 млн долларов… Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда составляли 157,5 млн долларов", – говорится в сообщении.

По данным НБУ, второй фактор роста резервов – благоприятная ситуация на валютном рынке. Она сложилась в результате сохранения положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, умеренных объемов импорта и притока иностранного капитала в государственные ценные бумаги, номинированные в гривне.

"Эти факторы обусловили превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку пополнить международные резервы за счет интервенций на межбанковском валютном рынке на общую сумму 322,3 млн долларов… Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил", – добавили в регуляторе.

Третьим фактором, как считает НБУ, стала переоценка финансовых инструментов – изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 254,6 млн долларов в эквиваленте.

Новости "Сегодня" сообщали, что Нацбанк улучшил прогноз по международным резервам Украины. Регулятор ожидает, что к концу 2019 года резервы вырастут до 21,2 млрд долларов, к концу 2020 года – до 21,9 млрд долларов, а к концу 2021 года составят 21,8 млрд долларов. 

В прогнозе НБУ учтены также пиковые выплаты по госдолгу, приходящиеся на эти годы. В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с ними стране помогут новые – более дешевые – кредиты. Только с начала 2019 года Украина одолжила 182 млрд грн.


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Тег НБУ, запасы, ЗВР, международные резервы

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Сегодня

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